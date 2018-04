Italienske brobyggere har slået sig ned i Vordingborg

Dermed er forberedelserne til det nye milliarddyre brobyggeri nu for alvor gået i gang. Og det bliver et byggeri, der i udpræget grad vil involvere danskere, lover projektdirektøren.

Det italienske firma har blandt andet allieret sig med danske ingeniører for at sikre sig ekstra i forhold til miljølovgivningen, sikkerhed og samarbejdet med Banedanmark.

Den gamle gartnerigrund er i disse dage ved at blive rømmet for de sidste rester af drivhusene, der tidligere har domineret på øen. I stedet går italienerne nu i gang med at etablere deres beton elementsfabrik på grunden. Det er herfra, at størstedelen af den nye bro skal støbes og så sidenhen sejles ud på plads i Storstrømmen.

Indretningen af området er endnu ikke helt på plads, men der er planer for en knap to hektar stor skalbygning, så produktionen af elementerne kan foregå overdækket.

- Vi er forberedte på, at vejret her i Danmark ikke er som i Italien. Der er taget højde for, at der det meste af tiden vil være dårligt vejr. Vi har også planlagt for vintrene. Af samme grund har vi valgt at minimere arbejdet på vandet. Ved dårligt vejr kan vi støbe betonelementerne og opbevare dem inde på land, indtil vi kan sejle dem ud på vandet, forklarer projektdirektøren.