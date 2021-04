Italiensk brobygger må hoste op med millioner til dansk firma

Men i foråret 2020 blev parterne uenige, og SBJV stoppede med at betale. Det fik Marius Pedersen til at slæbe konsortiet i retten, og nu er der faldet dom.

Retten i Nykøbing Falster er kommet frem til, at SBJV skal betale 4,2 millioner kroner til Marius Pedersen. Herudover skal de italienske brobyggere betale over 750.000 kroner i renteudgifter og 300.000 kroner i sagsomkostninger. Altså en samlet regning på 5,2 millioner kroner.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi er godt tilfredse med dommen, for vi har fået 100 procent medhold i, at vi skulle have penge for alle de ydelser, vi har leveret, siger Simon Clausen administrerende direktør i Marius Pedersen, til Fagbladet 3F.