Issælger lægger vejen forbi Bio Bernhard

Vordingborg - 24. juli 2020

På søndag, 26. juli, kan man komme en gratis tur i biografen. Ganske vist ikke for at se en film, men for at se et teaterstykke.

Vordingborg Kommune har sponsoreret en teateroplevelse til området børn og unge, og det er endt ud i en forestilling med skuespiller Paolo Nani fra Vordingborg.

Han lægger vejen forbi Bio Bernhard med sit humoristiske show Jekyll on Ice. I forestillingen er Jekyll en følsom og indadvendt issælger, der i forsøget på at bryde isen og nå ud af sin generte skal kommer voldsomt på glatis.

I sine bestræbelser på at opfinde verdens bedste is sker et uheld, ingredienserne blandes forkert, og ud af det blå dukker hans fandenivoldske modsætning Hyde frem fra det skjulte.

Med sig har Paolo Nani en selvbygget is vogn udstyret med kæmpe højttalere, røgmaskine og en rigtig is fryser. Vognen indeholder også en luftpumpe, som kan skyde 2.000 liter luft per minut. I løbet af forestillingen, under en dramatisk eskalering, følger det ene mere absurde optrin efter det andet med større og større balloner.

Med visuel poesi, fysiske gags og smittende humor kombinerer Paolo Nani sin erfaring fra klovnens univers med interaktivt teater, hvor publikum inviteres med på en legende, crazy og musikalsk rejse.

Den gratis forestilling kan opleves søndag klokken 11 i Bio Bernhard, Adelgade 41 i Præstø. Man kan bestille billet på bio-bernhard.dk.