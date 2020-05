Is-jubilæum trak folk til

Der var kø allerede en halv time før Møn Is slog dørene op for den nye sæson fredag klokken 10. Gennem hele dagen blev kunderne ved med at strømme til, og tæt ved lukketid var der stadig mange kunder på gården.

- Vi er jo vant til at folk er her halve eller hele timer for at opleve stemningen på gården, men nu må folk køre et andet sted hen for at nyde isen, fortæller han.