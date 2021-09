Se billedserie En dagligvarebutik på det uudnyttede areal på Næbvej er i støbeskeen. Vejen fører op til Jungshovedvej. Foto: J.C. Borre Larsen

Investorer ser plads til nyt supermarked

Vordingborg - 18. september 2021 kl. 05:58 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Fremover kan beboerne i Præstø måske købe mælk, hakkekød og vaskepulver samtidig med, at de tanker strøm til bilen i den østlige ende af byen.

En ny dagligvarebutik og en tankstation med ladestandere til elbiler er nemlig på tegnebrættet på et uudnyttet areal på hjørnet af Næbvej og Jungshovedvej.

Det er ejeren af Bygvænget 55 i Præstø, som sammen med en developer har taget fat i kommunen for at få lov til at gøre grunden klar til en dagligvarebutik. Det er dog uvist, hvad det er for et supermarked.

Projektet med både dagligvarebutik og tankanlæg kræver en ny lokalplan, da den nuværende er udlagt til boliger og grønt område. På seneste møde i Plan og Teknik-udvalget indstillede forvaltningen, at politikerne skulle sætte gang i planerne, men de folkevalgte har besluttet at vente en omgang.

- Vi vil lige høre handelsforeningen og Præstø Lokalforum, om de også synes det er en god ide. En ny dagligvarebutik i udkanten af byen kan trække folk væk fra bymidten, hvor handelsforeningen har lagt et stort stykke arbejde for at få det til at summe af liv, siger udvalgsformand Michael Larsen (R).

Passer til fremtiden Rasmus Evind, formand for Præstø Handels og Erhvervsforening, byder en ny dagligvarebutik velkommen.

- Der mangler en forretning i den østlige ende, efter at Fakta lukkede, siger Rasmus Evind.

Han frygter ikke, at en ny butik vil suge liv ud af bymidten. Tværtimod vil et supermarked ifølge handelsformanden passe glimrende ind i nuværende og kommende byggeplaner for området.

- Den nye butik vil få en god placering i forhold til den nye daginstitution og til den fremtidige byvækst ved Rødegårdskvarteret og længere ud af mod Lundegård, siger Rasmus Evind.

Tænk på trafikken I Præstø Lokalforum er formand Klaus Lindegaard optaget af trafikken i området. Ved Abildhøjgården tæt ved Næbvej og Jungshovedvej kommer der snart en ny børnehave.

- Tilkørselsforholdene til dagligvarebutikken skal passe sammen med tilkørslen til den nye daginstitution, siger Klaus Lindegaard.

En skitse viser, at developeren vil lave parkeringspladser ud til Næbvej og Jungshovedvej, og at selve forretningen skal ligge på den bagerste del af det ansøgte areal. Der er tale om en grund på 2.750 kvadratmeter, som tilhører ejeren af Bygvænget 55 og kommunen.

Præstø har aktuelt fire dagligvarebutikker. Det drejer sig om Rema 1000, Aldi, Meny og Netto. Alle ligger i den vestlige ende af byen.