Se billedserie Nils Natorp, formand for Møn Sydsjælland Turistforening, bød velkommen, mens investor John Bengt Møller lyttede med i baggrunden. Foto: Lene C. Egeberg

Investor var tæt på at trække sig

Vordingborg - 20. august 2021 kl. 21:31 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Dem, der helst ser ferieparkprojektet ved Hjelm Bugt lagt i graven, var tæt på at få ønsket opfyldt, da et politisk flertal i Vordingborg Kommune i foråret indgik en aftale om, at man højst ville sige ja til 200 feriehusenheder i området - og ikke de oprindeligt planlagte 500.

Udmeldingen var nemlig tæt på at få investor John Bengt Møller til at trække følehornene til sig, fortalte han, da han fredag aften var inviteret til møde med medlemmer af Møn Handelsstandsforening og Møn Sydsjælland Turistforening.

- Da var vi meget tæt på at sige nej tak. men da vi har planer om yderligere to ferieparker med samme koncept, ville vi ikke efterlade dem, der allerede var involveret, i stikken, sagde han med henvisning til de nye projekter, som han nu arbejder på i Nordsjælland og på Lolland - tidligere omtalt i Sjællandske.

John Bengt Møller forudså samtidig, at hvis han projekt ender med at blive dømt ude, så bliver det svært at finde andre investorer, der vil interessere sig for området ved Hjelm Bugt.

Udtalelserne kom hen mod slutningen af godt to en halv times møde med 62 tilmeldte deltagere fra de to foreninger, der vel om nogen har størst interesse i, at der kommer flere turister til Møn.

Ikke desto mindre var stemningen ikke ubetinget positiv overfor John Bengt Møller og hans planer, som først blev præsenteret af arkitekt Lisa Højfeldt med detaljer om antal huse, størrelse, vejproblematik og lignende.

Dog ikke i større detaljer, end der tidligere har været fremme, og en del af debatten var da også præget af, at man først vil kunne se det fulde projekt med medfølgende konsekvenser for øen og øens udvikling, når det endelige lokalplanforslag som forventeligt fremlægges for politikerne i oktober.

Men John Bengt Møller fik aftenen igennem lejlighed til at svare på en del spørgsmål, hvoraf flere centrerede sig om det faktum, at selv om hans projekt blev ændret fra 500 feriehuseneher til 200, så har det størrelsemæssigt ikke ændret sig voldsomt, da husene nu blot planlægges bygget større.

Han fastholdt dog, at ændringen har medført en 40 procent nedgang i de forventede indtægter, når ferieparken står klar og efter aftale skal drives af Landal, der i forvejen står bag et stort antal udlejninger i hele Nordeuropa.

Derfor er det heller ikke realistisk at tro, at John Bengt Møller og hans samarbejdspartnerne vil være villige til at gå endnu længere ned.

- Hvis man beder om, at vi laver noget med 50 enheder, så er det ikke os, man skal spørge, sagde han, og gav tværtimod udtryk for, at han stadig gerne ser, at projektet indenfor en årrække - fem-syv år lød buddet - vil kunne udvides. Når altså først det står færdig, og mønboerne indser, at det faktisk er til gavn for øens udvikling, mente han.

Trods kritiske spørgsmål på mødet havde John Bengt Møller dog også flere fans, blandt andre Christian Petersen fra Residens Møen og Simon Zachodnik, tidligere direktør i House of Møn og nu beskæftiget med eget marketingsfirma.

De opfordrede begge deltagerne til at se på projektet med positive øjne, da det efter deres mening kan løfte øen til et område, der ikke blot er afhængig af turismen i højsæsonen, men kan brede den ud også til vintermånederne til gavn for handlende og restauratører på øen.

Om synspunktet vinder gehør, når debatten om ferieparken når ud til andre end de to foreningers medlemmer må vise sig, men Simon Zachodnik sluttede af med en opfordring:

- Jeg synes, det er en fin og lødig debat, vi har haft i aften, men kunne vi ikke prøve at tage det med os ud herfra, for når man ser på de sociale medier, så bliver det tit til noget mudderkastning, sagde han.