Investor om kritik: Dele af den er urimelig

Vordingborg - 07. august 2021

Der har i den forgangne uge været en hel del, ofte ophedet, debat på Facebook, siden det kom frem, at John Bengt Møller - manden bag den planlagte feriepark ved Hjelm Bugt - sammen med sine rådgivere har fået en stand ved Folkemøde Møn i weekenden 20. og 21. august. Ligeledes har der været forlydender om, at han skal deltage i en paneldebat på Folkemødet - hvilket han dog selv overfor Sjællandske siger, at han ikke har kendskab til. Endeligt ligger det fast, at han om aftenen den 20. august skal deltage i et medlemsmøde for Møn Handelsstandsforenings og Møn Sydsjælland Turistforenings medlemmer - altså et lukket møde, hvor ikke-medlemmer ikke har adgang.

Alle tre dele har affødt kritik i flere Facebooktråde, hvor det er blevet i hvert fald kraftigt antydet, at ferieparken ikke burde have lov til at være repræsenteret på Folkemødet, da der er tale om en kommerciel interesse.

Denne - og anden - kritik går John Bengt Møller nu i rette med:

- Selv om jeg helst vil undgå polemik og i stedet koncentrere mig om at gennemføre en ide, jeg mener vil være til stor gavn for lokalsamfundet, finder jeg dele af kritikken dels urimelig, dels at bygge på tvivlsomme data, lyder det fra ham.

Ulogisk Alene vedrørende kritikken om hans deltagelse i Folkemøde Møn og de to foreningers medlemsmøde finder han det temmelig bizart, at han på den ene side jævnligt bliver bedt om at svare på diverse spørgsmål om projektet - men når han så stiller op offentligt, er det pludselig også galt.

- For mig virker det ulogisk, at modstanderne på den ene side afkræver mig svar, men på den anden side vil udelukke mig fra et møde, hvor mange kan få svar, og mange kan stille spørgsmål. Projektet er vigtigt for mange. Derfor er skal dialogen fremmes, og det kan blandt andet ske på folkemødet, siger han, samtidig med, at han henviser til, at han til mødet med handelsstanden og turistforening direkte er blevet inviteret af to foreninger, som »repræsenterer vigtige interesser«, og at han derfor finder det naturligt at møde op.

John Bengt Møller har også bidt mærke i den kritik, som i mandagens Sjællandske blev fremsat af en håndfuld landmænd med jord i området ved Hjelm Bugt. Her fremhæver han blandt andet landmændenes frygt for, at infrastrukturen ikke kan bære ferieparkens trafik:

- Men lokale beboere, der i mere end 50 år har boet på Lindegårdsvej, har fortalt mig, at vejnettet er det samme, medens indbyggertallet er faldet med 3000. Desuden er det i dag muligt, at en traktor med plov og en personbil kan passere hinanden på vejen. I øvrigt har Vordingborg Kommune som en del af ferieprojektet lovet at udvide vejen med en meter, det vil sige, nu kan to traktorer med plov køre forbi hinanden, siger han.

Kritikere repræsenterer kun få indbyggere

John Bengt Møller har tidligere givet udtryk for, at han har svært ved at tage den lokale modstand alvorligt, da han mener, at den underskriftsindsamling mod projektet, der stadig kører, viser, at en stor del af modstanden kommer fra folk, der ikke har bopæl på Møn. Den kritik fastholder han i den seneste reaktion på den lokale debat, og han mener i den forbindelse også, at det er vigtigt at gøre sig klart, at dem, der har skrevet under på protesten, under alle omstændigheder kun repræsenterer en meget lille del af indbyggerne i Vordingborg Kommune.

- Derfor skal der alligevel lyttes til dem, og deres synspunkter tages alvorligt. Men deres indsigelser skal også vejes op imod, hvor repræsentative de er i forhold til hele kommunen, siger John Bengt Møller.

Bog på vej Ifølge John Bengt Møller vil der indenfor de kommende uger blive udsendt en bog på 86 sider om projektet - indeholdende et spørgeskema og i øvrigt også en konkurrence, hvor vinderchancerne er afhængige af, at man læser bogen.

- Det vil jeg gerne opnå to ting med: At folk bliver informeret, og at de på den baggrund beslutter sig for, hvad de mener om projektet. Der vil altid være modstandere, men uanset hvad der sker, skal vi også kunne tale med de mennesker, for deres mening er også vigtig, siger han.