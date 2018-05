Intet potentiale er lig med god ældrepleje

Der er ikke meget, der kan gøres bedre, og det er et bevis for, at ældreplejen i Vordingborg Kommune er veldrevet og velfungerende. Det mener formand for udvalget for sundhed, senior og ældre i Vordingborg Kommune, Mette Høgh Christensen (A).

- Vi er meget glade for den her rapport. Rapporten viser, at vi faktisk gør det rigtig godt, for konsulenterne har sagt, at det er svært at finde et effektiviseringspotentiale, siger Mette Høgh Christiansen til Sjællandske.