På en nat kan skinnefræseren fræse op til tre ton jern af skinnerne. Det kommer til at larme, når den bliver renset og klargjort om dagen. Foto: Banedanmark

Internationalt specialtog fræser tre ton jern pr. nat

Skinnefræseren og det hold af internationale specialister, der står for skinnefræsning i store dele af Europa, er vendt tilbage til Danmark for at fræse små revner væk, der knapt kan ses med det blotte øje.