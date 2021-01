Kirsebærkroen er et gammelt bindingsværkshus fra 1784, som sidste år gennemgik en større renovation. De nye ejere, Anna og Jason Breaux, har planer om at lave forpagterboligen om til café og værelser. Foto: J.C. Borre Larsen

Internationalt par overtager Kirsebærkroen

Sidstnævnte har kun haft Kirsebærkroen i godt et års tid, men sygdom tvinger parret til at sælge, og det får nu Anna og Jason til at flytte fra Værløse med deres to børn til Præstø for at drive Kirsebærkroen videre.