Se billedserie Bjørn Buch, fagchef i Vordingborg Kommunes Afdeling for Trafik og Ejendomme (th) orienterer. Ved siden af ham står Dan Hasløv fra arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard, og til venstre er det Margareta Dahlström, formand for Møn Naturforening. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Interesser mødes i udkast til helhedsplan for havn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Interesser mødes i udkast til helhedsplan for havn

Vordingborg - 14. maj 2020 kl. 14:38 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ansatte ved arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard og Vordingborg Kommune fortalte og gik i dialog med de fremmødte, da der onsdag var offentligt møde om Klintholm Havn på havnen. Her blev fremsat mange idéer over forskellige plancher, som arkitektfirmaet havde udarbejdet, og deltagerne kunne komme med input.

Arkitektfirmaet har stor erfaring med bygning og udbygning af havne og har bl.a. været kraftigt involveret i Skovshoved Havn, Horsens Havneø, Sæby Havn, Køge Bugt Strandpark, og firmaet har lavet helhedsplanen for Odden Havn, Havnebyen.

Direktør Dan Hasløv viste et kort over havnen og fremhævede Thyrasvejs status som nerven i havnen. Han udtrykte bekymring over, at trafikken ville stige og fremlagde en idé om at konstruere en vej bagom Klintholm Havn. Han synes også, at Thyravej slutter sådan lidt mærkeligt i den vestlige ende, og det kan man godt gøre noget ved.

Tæt miljø

Hasløv har erfaring med, at organiserer man havnemiljøet rigtigt, kan der skabes et tæt miljø blandt havnens brugere, uden det behøver at blive kunstigt. Han fremhævede, at molerne tiltrækker besøgende, og han ser gerne, at de bliver brugt.

Det fik formand for havneudvalget og næstformand i den lokale fiskeriforening Keld Larsen til at sige, at der ikke må komme biltrafik ud på spidserne, og i øvrigt så han gerne, at der kommer tidsbegrænsning på p-pladserne, så der er plads til de fastboende og fiskerne, der har brug for pladserne.

Dan Hasløv var opmærksom på nødvendigheden af, at trafikken skal reguleres, også i lyset af, at de to store vindmøllefirmaer Vattenfall og Baltic 2 skal have adgang til havnen. I fremtiden kan der oven i købet sagtens komme flere vindmølleparker i Østersøen, der skal serviceres fra Klintholm Havn.

Og han var slet ikke uenig i, at biltrafik skal holdes væk fra molerne.

- Men vi vil gerne skabe et tæt miljø for gående og sejlerne ligesom ved flere havne på Bornholm, sagde Dan Hasløv.

Butik

Spørgsmålet om en lokal butik, efter at skibsprovianteringen er brændt, kom også op.

- Hvorfor ikke lave en butik der, hvor den gamle lå, spurgte en af de fremmødte?

Det kom der ikke rigtigt noget svar på, andet end at brugsuddeleren i Borre, som har lavet den lille fine butik på havnen, ikke er interesseret i at lave en egentlig dagligvarebutik.

- Det skal nok ikke være en traditionel butik, men en butik, der sælger mange forskellige ting, som f.eks. fiskegrej, vævede Dan Hasløv.

Multihal

Fagchef i kommunens Afdeling for Trafik og Ejendomme Bjørn Buch åbnede muligheden for en multihal.

- Den kan rumme trollingfiskere og give dem et sted at være, og den kan også benyttes f.eks. af camønovandrere, mente han.

Formand for Møn Naturforening Margareta Dahlström spurgte til, om krydstogtskibe er en del af planerne.

- Det er en gammel drøm i Klintholm Havn, og det er ikke umuligt, men det er ikke noget, vi arbejder med her og her, svarede Bjørn Buch.

Kystsikring

En anden problemstilling er kystsikring. Dan Hasløv fremhævede, at det ikke er lang tid siden, man troede, at stormen i 1872 var en engangsforestilling, men nu ved vi, at det er sket mere end en gang. Han foreslog, at lystbådehavnen af åre bliver udvidet, så den vestlige mole bliver større og rund, hvilket også vil give en bedre sikring mod vejr og vind.

Øget bosætning blev også diskuteret, og der er forskellige muligheder for at placere nye huse. Men det skal gennemtænkes, for der skal også være plads til mere erhverv enten i den østlige ende af byen mellem stranden og vejen eller i umiddelbar forlængelse af husene ved indgangen til Klintholm Havn.

De fremmødte kunne efter gennemgangen og den hurtige dialog skrive forslag op på post-it-sedler, og forslagene vil så vidt muligt blive indarbejdet i den hvidbog, der skal komme ud af det.

Speciel mødeform

At det overhovedet kunne lade sig gøre at arrangere et offentligt møde i andet end en digital udgave er vel lidt af et mirakel i disse coronatider. I stedet blev det i en form, hvor otte deltagere af gangen blev orienteret ved et bord, hvorefter den lille forsamling flyttede til det næste bord og så fremdeles.

Hver gruppe fik et kvarters tid, og man skulle på forhånd booke sig ind på en tid på Vordingborg Erhvervs hjemmeside. Det hele foregik udendørs på havnen ved Ålehusene.

Da det blev bekendtgjort, at det offentlige møde blev ændret til en form, hvor hver deltager blev tildelt 15 minutter i selskab med syv andre deltagere, affødte det en besk kommentar fra Margareta Dahlström fra Møn Naturforening.

Som hos lægen

- Det er ligesom at bestille tid hos sin læge, skrev hun på foreningens hjemmeside og på Facebook.

Direktør Dan Hasløv fra arkitektfirmaet Hasløv og Kjærsgaard beklagede på mødet fremgangsmåden og lovede, at der ville blive et nyt, offentligt møde inden eller lige efter sommerferien, forhåbentlig uden restriktioner.

Efterfølgende har Margareta Dahlström udtalt til Sjællandske, at Naturforeningen har været meget kritiske omkring proceduren.

- Men noget andet er jo substansen. Her er vi naturligvis max konstruktive og løsningsorienterede, og vil gerne deltage i samarbejde hele linjen rundt, tilføjer Møn Naturforenings formand.