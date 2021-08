Integrationsråd halveres

Mette Høgh Christiansen (S) og integrationsrådets formand, Claret Christensen, stod sidste år for at overrække integrationsprisen til blandt andet børnehaven Nordlys. Foto: Lars Christensen

Vordingborg - 11. august 2021 kl. 08:28 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Der er brug for at blive pustet nyt liv i kommunens integrationsråd, hvis det fortsat skal kunne hjælpe flygtninge og andre borgere med udenlandsk baggrund med at blive integreret i det danske samfund.

Sådan lyder erkendelsen fra rådet selv, der derfor har bedt politikerne i Vordingborg Kommune om en omfattende ændring af rådets sammensætning.

Hidtil har der været 17 medlemmer af Vordingborg Kommunes intergrationsråd, men fra og med det kommende valg i novembder, skæres det antal ned til blot ni medlemmer.

Rådet består i dag af en blanding af folk med minoritetsbaggrund og en række repræsentater fra skoler og dagtilbud, foreninger og frivillige, erhvervsområdet og sundhedsområdet foruden to medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Integrationsrådet vil fortsat være en blanding af folk med minoritetsbaggrund og de forskellige repræsentanter, men der fjernes fire pladser fra hver af de to grupper.

Slankningen af integrationsrådet skyldes dog ikke, at man vil nedprioritere rådets arbejde, understreger Mette Høgh Christiansen (S), der er en af de to politiske repræsentanter i integrationsrådet.

Svært at finde folk

- Det er for at gøre rådet mere operativt, forklarede hun ved det seneste kommunalbestyrelsesmøde, hvor halveringen blev godkendt.

- Der kommer ikke så mange flygtninge til kommunen længere, og det er svært at finde folk, der er villige til at sidde der for institutionerne og dagtilbuddene. Det er også svært at finde flygtninge og indvandrere, der vil sidde der, forklarede hun og tilføjede, at det har været svært at fastholde gnisten i de senere år.

På trods af faldet i antallet af nye flygtninge til kommunen, så understreger politikerne vigtigheden af at integrationsrådet fortsætter. Rådet står blandt andet for at arrangere en række møder og udflugter for folk med udenlandsk baggrund. Rådet har også en pulje, som foreninger, organisationer og privatpersoner kan søge til integrationsfremmende aktiviteter. Puljen har tidligere år blandt andet støttet musikalsk legestue for børn, fællesspisning og kulturmøder, lektiehjælp samt sommer- jule- og fastelavnsfester.

Der uddeles også hvert år en integrationspris til foreninger, institutioner eller private, der har gjort en stor indsats for integrationsarbejdet.