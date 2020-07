Instrumentmagerens Kone er blevet til sagnkvinden med de finske sagaer

- Den er skrevet i en gammel fem fjerdedels rytme, som er svær for mange mennesker. Men hvis man formår det, er det som at komme ind i noget meget gammelt i sin krop. Noget, der rækker tilbage i tiden, siger Anne Jensen, der under sin optræden hjælper publikum i gang med enten af nynne eller klappe med.

Men det hele handler ikke om sang, for Sagnkvinden benytter også lejligheden til at fortælle sagn og historie - og ikke mindst at bringe oldtiden til live gennem nogle af de instrumenter, man ved, har været brugt dengang. Således har Anne Jensen syv forskellige instrumenter med i sin forestilling, fra kantale til fløjter lavet af fugle- og dyreknogler og ben.

- Jeg vil gerne formidle glæden ved et skønt instrument og nogle fantastiske naturfortællinger. Jeg tror ikke, nogen kan gå herfra uden at være blevet begejstret over Kalevala, at man kan synge en hel bog på samme melodi. Plus det at give glæden videre ved at vise, hvor simple instrumenter man kan lave ud af naturens egen rigdom, siger hun.