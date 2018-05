Se billedserie Der var kun knap 30, der mødte op til mødet om teaterforestillingen, men de fleste var vældig entusiastiske. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Instruktør vil have hele Præstø med i teaterforestilling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Instruktør vil have hele Præstø med i teaterforestilling

Vordingborg - 09. maj 2018 kl. 10:23 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

7. august skulle gerne blive en dag, som vil blive husket i Præstø. Den dag vil byen stå på den anden ende, når den italienske instruktør Firenza Guidi i samarbejde med Cantabile2 gennemfører en teaterforestilling, der involverer hele byen, skriver Sjællandske.

- Der bliver måske en eftermiddagsforestilling og en eller to aftenopførelser, sagde Nullo Facchini på et møde i Bio Bernhard tirsdag eftermiddag.

Omkring 30 lokale borgere var mødt op, enten fordi de var nysgerrige eller gerne ville være med i forestillingen.

Men efter at have talt lidt om det at instruere og dirigere, gik kommunikationen den anden vej, for Guidi begyndte at stille spørgsmål til de fremmødte. Hun er meget interesseret i at høre om Præstøs historie og om, hvad der foregår i byen, for så kan hun lave en vedkommende forestilling.

Det var kun anden gang, at Firenza Guidi var i Præstø, og hun havde besøgt fængslet og rådhuset. Så havde hun kikket på bygningerne og talt lidt med folk, hun mødte i byen.

Hendes idé er at lave en forestilling, der involverer byens historie og de initiativer, der udspringer af folks virkelyst.

- Normalt inddrager jeg hele byen, fortalte instruktøren, som har lavet noget lignende mange steder i USA og Europa.

- Figuren Balle Lars giver en masse billeder. Han blev fanget for at stjæle noget tøj. For en instruktør er det aldrig de gode mennesker, der er interessante, men de dårlige.

- Det er om energien, historien, livet, fortalte Firenza Guidi med patos.

Herefter fortalte de fremmødte om, hvad der foregår i byen. De fortalte om Harmonikaforeningen og de to kor tilsluttet Skibinge Kirke og Præstø. En af de fremmødte sagde, der også er et børnekor og et ungdomskor.

Guidi havde også hørt om Fjordsvømmerne.

- Er der andet, som er enestående her, fortsatte hun?

- Zenvo var der en, der svarede, og så fik hun historien om den enestående bil.

- HC Andersens Verden, svarede en anden, men det havde hun hørt om.

- Det tog mig to måneder at udtale ordet Prast-øeee. Gør jeg det rigtigt?

- Nej, lød det brutale svar fra salen.

- Tak for støtten, grinede hun varmt. Det betyder præstens ø, men jeg har lært, at det ikke længere er en ø, fordi vandet blev fyldt op med affald, sagde hun så.

Den tyggede folk lidt på, hvorefter en svarede, at det var en skrøne. En anden, der har studeret Præstøs historie, fortalte, at der var en bro, som faldt sammen og i stedet blev bygget en dæmning, som med årene blev større og større.

Alle fik en seddel med hjem, så de kan skrive på hvad de er gode til og har lyst til at deltage med. Det kan være alt fra at sejle kajak til at slæbe tunge ting, spille skak eller drikke øl.

Og så fik teamet bag folks e-mail adresser og telefonnumre.

Vil man være med, kan Maria Westh Hage kontaktes på telefon 25210578 eller Production@cantabile2.dk.

Det skriver Sjællandske.