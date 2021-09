Alexander Møller Jacobsen, Trine Tærsker Madsen (im) og Nanna Wever Juhl fra ZBC i Vordingborg er finalister ved DM i Erhvervscase, som finder sted på Børsen i næste uge. Foto: Henrik Ekberg

Send til din ven. X Artiklen: Innovative ZBC-elever skal kæmpe med om DM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Innovative ZBC-elever skal kæmpe med om DM

Vordingborg - 22. september 2021 kl. 07:59 Af Henrik Ekberghenrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Når årets DM i Erhvervscase for erhvervsgymnasier afholdes 29. september på Børsen i København er det med tre innovative HHX-elever fra ZBC i Vordingborg som repræsentanter for erhvervsskolerne i Region Sjælland.

Elever fra alle landets erhvervsgymnasier har haft mulighed for at kvalificere sig til DM i Erhvervscase ved at skabe udviklingsidéer til den store og eksklusive bagerforretnings-kæde Lagkagehuset, der har cirka 100 butikker i Danmark, 12 i London og tre i New York.

Finalisterne ved næste uges DM har kvalificeret sig ved først at vinde konkurrencen i årets erhvervscase på deres eget gymnasium og efterfølgende vinde regionsfinalen, hvor modstanderne er vindere fra alle regionens erhvervsskoler.

I Sjællands-regionen måtte de tre elever fra 3A på ZBC i Vordingborg - 17-årige Nanna Wever Juhl, 19-årige Trine Tærsker Madsen og 21-årige Alexander Møller Jacobsen - besejre kvalificerede løsninger fra ni andre erhvervsskoler, inden de havde sikret sig finalepladsen til DM på onsdag i næste uge.

Spottede en udfordring Som kildemateriale til casen havde HHX-eleverne fået otte korte video-interviews med ledere på forskellige niveauer i Lagkagehuset A/S samt en brugerundersøgelse på 70 sider.

For at få et bedre grundlag har de tre elever fra ZBC desuden studeret regnskaber og informationer, som de har fundet på nettet og på virksomhedens hjemmeside.

Eleverne i Vordingborg spottede en udfordring med sæsonudsving i Lagkagehusets omsætning, som dykker i sommer-månederne, hvor mange af de daglige kunder fra kontorarbejdspladserne i de større byer holder ferie.

El-drevet foodtruck Deres idé er en el-drevet foodtruck, der på bæredygtig vis skal køre rundt i blandt andet sommerlandet og sælge Lagkagehusets brød og kager.

- Det kan både opretholde kontakten til de eksisterende kunder og øge kendskabet til Lagkagehuset i nye segmenter, forklarer Trine Tærsker Madsen.

De tre elever i Vordingborg peger også på, at folk, som er på ferie, ofte er klar til at forkæle sig selv med ting, der er lidt dyrere og eksklusive, end det, de normalt køber.

Opfylder verdensmål Og de tager desuden med i argumentationen, at mange mennesker efterhånden er vant til forskellige former for levering af mad til døren.

Det er en vigtig forudsætning, at foodtrucken er el-drevet, både fordi det ligger i opgaveformuleringen, at løsningen opfylder verdensmålene for en bæredygtig udvikling og også fordi ZBC er en verdensmålsskole.

Ved løsningen af Erhvervscasen havde eleverne i rollen som konsulenter kun 48 timer til at sætte sig ind i virksomheden, finde en problemstilling, brainstorme, idéudvikle samt skabe en interessant og flot præsentation.

Glæder sig til finalen Eleverne fra Vordingborg har brugt deres viden om blandt andet økonomi, regnskaber, innovation og præsentationsteknik til at nå DM-finalen. Undervejs har de ved delfinalerne fået mulighed for at skærpe og finpudse præsentationen, så det nu sidder på rygraden.

Og de glæder sig til at skulle præsentere idéen på Børsen.

- Vi tror på vores idé, så det bliver megafedt, lyder det fra Trine Tærsker Madsen, der i særlig grad har arbejdet med markedsføringen, mens Nanna Wever Juhl og Alexander Møller Jacobsen har fokuseret meget på virksomheds-økonomi.

Fakta Det årlige DM i Erhvervscase for HHX-elever har været afviklet i mange år og ZBC i Vordingborg havde senest finalister med i 2016. To dage i København Som finalister får de tre HHX-elever fra Vordingborg to dage i københavn, den 28. og 29. september, hvor de den første dag møder blandt andet chefer fra Lagkagehuset, der fortæller om virksomheden. Efter overnatning i hovedstaden er den så finale onsdag, hvor konkurrenterne er fra erhvervsskoler i København, Randers, Aabenraa og Aarhus.