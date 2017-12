Efter en uges druk fylder bagagen mere. Derfor har Mette Larsen, Jacob Juhl og Astrid Jepsen udviklet en »UniBag«. Får de positiv respons, overvejer de at præsentere idéen for Roskilde Festival.Foto: Nina Lise

Innovationen kommer i pose og app

Roskilde Festival brugte i år otte millioner kroner på at rydde camp-området efter festen. 2400 tons affald blev kørt på forbrændingen - meget af det campingudstyr. Det problem vil tre elever fra HTX Vordingborg gerne være med til at løse. Tirsdag præsenterede de en »UniBag« på 2. årgangs teknologimesse.

- Efter en uges druk passer teltet ikke ned i en lille teltpose. Derfor har vi lavet en universalpose, der er så stor, at den kan rumme et firepersonerstelt og en sovepose. Den har bærestropper, man kan spænde ind, så den passer til ryggen. Og så er den af bomuldsstof, der kan være økologisk og ikke behøver at koste ret meget, fortæller Mette Larsen, Jacob Juhl og Astrid Jepsen og tilføjer, at de penge, festivalen bruger på at rydde op, ville være bedre givet ud til puljen for velgørende formål.