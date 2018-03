Se billedserie Steen Wieder bor med den gamle bydam i forhaven, og hans ønske om at forskønne dammen satte en større bureaukratisk proces i gang. Det viste sig, at bydammen er et ingenmandsland, uden nogen ejer. Foto: Poul Poulsen

Ingenmandsland var ved at bremse nyt landsbytorv

20. marts 2018
Af Poul Poulsen

Et tilbud fra tidligere tømrermester Steen Wieder Andersen om at forskønne landsbyens gamle branddam blev modtaget med kyshånd i Vordingborg Kommune - men da han bad om et stykke papir på, at branddammen skulle blive liggende der, så startede et lille juridisk skoleridt. For hvem ejer branddammen?

Svaret er ganske simpelt: Ingen. Rundt om i det danske land ligger mange mindre arealer, som i princippet er ingenmandsland. Arealer, som engang har hørt til et landsbyfællesskab, typisk organiseret i et landsbylaug, som for mange år siden er blevet opløst, skriver Sjællandske tirsdag.

- Vi bor lige ud til dammen, den var tilgroet, og den stank, så jeg tilbød at renovere og vedligeholde området. Men når jeg lægger penge og arbejdskraft i det, så vil jeg gerne have en form for garanti for, at det kan få lov til at blive stående, forklarer Steen Wieder Andersen, der flyttede til Bydammen 10 i Lekkende for to år siden.

Og garantien gav problem, for Vordingborg Kommune kan dårligt garantere for, hvad der skal ske på et jordstykke, som den ikke ejer.

Med hjælp fra landinspektør Jacob Brandt Jensen har sagen derfor været en tur i retten, hvor 15 lodsejere, som har tilstødende eller nærliggende jord, fik mulighed for at gøre indsigelse mod, at arealet tilskødes Vordingborg Kommune.

- Kommunen kan jo ikke indgå aftaler om jord, den ikke ejer, men det blev afklaret på retsmødet, hvor der var en enkelt indsigelse, som skyldtes en misforståelse. En anden lodsejer frygtede, at afgørelsen ville have indflydelse på vedkommendes vejadgang, siger landinspektør Jacob Brandt Jensen fra LE34, der kunne berolige vedkommende.

- Kort og luftfoto viser, at der har været vejadgang i mere end 20 år, og så har man vundet hævd på det. Nu bliver vejstykket lagt til vedkommendes jordstykke, forklarer han.

Sagen om branddammen ved Bydammen 10 i Lekkende kan nu afsluttes med en ejendomsdom, som skal annonceres i Statstidende, hvorefter Vordingborg Kommune vil stå som ejer af branddammen med mere.