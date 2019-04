I dag blegner smilet hos skolebestyrelsesformand Andreas Boye, der må gå den tunge gang til Skifteretten for at modtage meddelelsen om, at Sværdborg Friskole er erklæret konkurs. Foto: Nina Lise

Ingen vej tilbage: I dag går friskole konkurs

Over Vindinge: Lige ved og næsten er ikke nok. Selvom Sværdborg Friskole på rekordtid fik rejst over en million kroner ud af de 1,2 millioner kroner, man skylder Skat, møder skolebestyrelsesformand Andreas Boye i dag i Skifteretten for at meddele, at man ikke kan betale sin gæld inden for overskuelig fremtid. Dermed er Sværdborg Friskoles konkurs en realitet.

