Vibeke Hellmann fra Orehoved gør sig klar til at sætte tænderne i en lun kanelsnegl. Foto: J.C. Borre Larsen

Ingen uge 28 uden kanelsnegle

Jo tættere man på Vordingborgs handelsstrøg kommer på Othello Konditoriet, desto mere begynder næseborerne at vibrere af en sød og krydret duft.

Selvom Vordingborg Festuge er aflyst på grund af risikoen for coronasmitte, kan man stadig få de friskbagte kanelsnegle, som bliver bagt i en ovn i selve gågaden.

Han grublede over det, og da folk blev ved med at spørge til kanelsneglene, tog han beslutningen.

Køen ved snegleboden er ganske vist ikke så lang som i festugen, men der er alligevel en jævn strøm af kunder, som får fire lune snegle i en pose for 30 kroner, som de tager med på arbejdspladsen. Der er også dem, som nyder sneglene med en kop kaffe ved borde eller på en bænk, som eksempelvis Vibeke Hellmann fra Orehoved, der er i byen med søsteren Susanne og veninden Lone.

- Vi synes, at det er hyggeligt at mødes i Vordingborg, og selvfølgelig skal vi have kanelsnegle, siger Vibeke Hellmann.