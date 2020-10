Det ser ud til, at det er lykkedes at begrænse smitteudbruddet på byggepladsen for den nye Storstrømsbro.Foto: J.C, Borre Larsen

Ingen nye smittede hos brobyggerne

Efter syv kontormedarbejdere hos SBJV blev konstateret smittet med corona, blev der i samarbejde med sundhedsmyndighederne sat et mobilt testcenter op for hurtigst muligt at få smitteudbruddet under kontrol.