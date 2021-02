Falck nåede kun at have åben for lyntest i Vordingborg i en uge. Der kommer ikke nogen lyntest denne uge. Foto: Kenn Thomsen

Ingen lokale lyntest i denne uge

I dagene frem til 8. februar vil der kun være test i Stege. Falck lavede hele sidste uge lyntest, de såkaldte antigen-test ved næsepodning, i den gamle svømmehal i Vordingborg, men her har man allerede lukket testcentret igen, fordi man tabte udbuddet til SOS International, der dog ikke vil have et fast testcenter i Vordingborg.

Det har været et stort ønske for mange at få den almindelige PCR-test tilbage til Vordingborg. Det er dog langt fra alle, der er tilfredse med den løsning, som region og kommune nu er kommet frem til. På de sociale medier er der mange, der påpeger problemet i, at testcentret kun er åbent mellem klokken 10 og 15 i en pendlerkommune. Her ønsker man sig, at testcentret i det mindste en dag om ugen kunne have åbent enten tidligere eller senere på dagen.