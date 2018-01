"Peter" har været i trøjen som disse værnepligtige, men mener, han er for syg til at vende tilbage. Det koster ham 14 dages fængsel. Foto: Kristine Amalie Linnet

Ingen kære mor: 27-årig mand i fængsel for ikke at møde op på kaserne

Vordingborg - 19. januar 2018 kl. 06:16 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 27-årig ung mand fra Viemose ved Kalvehave i Sydsjælland meldte sig frivilligt som værnepligtig, og han nåede også at komme i trøjen.

Ca. to måneder var han soldat, men så var der noget, der gik galt, skriver Sjællandske. - Jeg fik en skade og fik seneskedehindebetændelse og hold i ryggen. Derfor udeblev jeg i første omgang, fortæller den 27-årige, som gerne vil være anonym. Hans navn og adresse er redaktionen bekendt. Vi kan kalde ham Peter.

I første omgang fik han en lægeerklæring på det. Efter et stykke tid mødte han igen, og så skulle alt være i den skønneste orden. Men skaden brød op, og så blev han hjemme igen.

- Det ville kaptajnen ikke anerkende, og han meddelte, at hvis jeg ikke mødte op inden for 14 dage, ville sagen gå for retten, siger Peter.

Han mente ikke, at han var klar til at springe soldat og blev hjemme. Efterfølgende blev han indkaldt til det første retsmøde. Her faldt en bøde på 1.500 kr.

- Der er en helt fast takst. Første gang er det 1.500 kr., og taksten stiger for hvert retsmøde. Fjerde gang er det 3.000 kr., forklarer militær anklager ved Forsvarets Auditørkorps Ida Kjærgaard Pedersen.

Der blev en fjerde gang, og ingen af gangene mødte Peter op i retten. Han blev dømt alligevel.

Der blev også en femte gang, og ved Retten i Nykøbing Falster blev Peter forleden idømt 14 dages ubetinget fængsel.

Peter vidste godt, at han var indkaldt til alle retsmøderne, for han har fået brevene om det i sin E-boks. Forelagt dommen på de 14 dages fængsel, fortæller han, at det vidste han godt.

- Er det et politisk felttog, at du ikke vil være soldat?

- Nej, jeg meldte mig jo selv frivilligt. Men jeg er syg, siger Peter.

Forelagt fængselsstraffen, trækker han på skuldrene.

- Det er bare 14 dage, smiler han.

Hvis han fortsat ikke møder op, bliver han indkaldt til retten igen. Det er ikke sådan, at han slipper med fængselsstraffen.

- Taksterne ligger fortsat fast. Næste trin er 20 dages fængsel, så 30 dage og til sidst 40 dage, oplyser Ida Kjærgaard Pedersen.

Lægeerklæring

- Hvad regner du med, kommer til at ske. Ved hvert retsmøde du udebliver, får du højere og højere straffe.

- Jeg vil tro, jeg slipper ved at få en lægeerklæring, svarer »Peter« Sjællandske.