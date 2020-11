Ken Heddinge (tv.) og Jacob Henckel (th.) fra Rudolf Steinerskolens bestyrelse er frustrerede over, at Banedanmark ikke vil anerkende, at have et medansvar for, at den bygning, der rummer institutionens vuggestue, er ved at styrte sammen og midlertidigt må holdes oppe af afstivere. Foto: Mille Holst

Ingen hjælp fra Banedanmark

For et år siden måtte Steinerskolen i Vordingborg sætte afstivere op for at sikre en gavl i skolens vuggestue, som var ved at falde ud. Skolens vurdering er, at skaden skyldes Banedanmarks aktiviteter i området de seneste år.

Dét afviser Banedanmark dog og Steinerskolen står umiddelbart alene med udgifterne til de omfattende udbedringer af skaderne på bygningen.

Det er gået lige præcis så skidt, som Ken Heddinge fra Rudolf Steinerskolens bestyrelse frygtede, da en gavl i den bygning, hvor vuggestuen holder til, var ved at vælte, som følge af at Banedanmark i omkring et år forinden havde gravet og banket spunspæle i jorden i forbindelse med byggeriet af Masnedsundbroen og udvidelsen af jernbanen.

Banedanmark afviser nemlig pure at være årsag til, at bygningen er ved at falde sammen. Det fortæller Ken Heddinge og Jacob Henckel fra skolens bestyrelse.