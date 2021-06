Se billedserie Vejen til Hold da helt fest går klods op af naboen til venstre. Til højre bor virksomhedens ejer Torben Høgh Johansen. Foto: Claus Vilhelmsen

Ingen fred i miljøsag efter nyt forslag fra kommunen

Vordingborg - 27. juni 2021 kl. 18:37 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Den ulykkelige tvist mellem firmaet »Hold da helt fest« og en nabo og en genbo på Granvej synes at fortsætte efter kommunens nye udkast til en løsning.

Ifølge firmaets nærmeste nabo Kurt Pedersen larmer og støver firmaet for meget på alle tidspunkter af døgnet. Og derfor klagede han til kommunen. Sagen kom op i Udvalget for Klima og Miljø, som pålagde firmaets ejer Torben Høgh Johansen at larme og støve mindre inden for grænserne i det, som kommunen betegnede »område for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse«.

Den afgørelse klagede Kurt Pedersen også over, for han mener, at området har udviklet sig til et boligområde i takt med, at flere virksomheder er nedlagt, og boliger er skudt op. Klagen gik til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som i januar gav Kurt Pedersen ret og dermed underkendte Vordingborg Kommune. Nævnet kalder området for »boligområde for åben og lav bebyggelse«.

Om igen

Dermed måtte kommunen i gang med at udarbejde et nyt påbud efter lavere støjgrænser, men først efter at Torben Høgh Johansen for egen regning skulle få lavet en undersøgelse at støj- og støvniveauet.

Det har han gjort, og kommunen har senest udarbejdet et nyt udkast til påbud, som er blevet sendt ud til virksomheden, naboen og genboen. Høringsfristen var 16. juni, og i disse dage er ved at blive lavet et påbud, som Hold da helt fest vil få.

Allerede nu kan det dog fastslås ud fra udkastet, at ingen vil blive glade, for konflikten mellem naboerne vil bestå, så længe virksomheden ligger på grunden.

Firmaets klagepunkter

Ifølge det nye udkast må firmaets biler ikke køre ind på pladsen mellem kl. 22 og 7 om morgenen. Hertil indvender Torben Høgh Johansen bl.a., at der vil blive mere parkering på Granvej ved Kurt Pedersens hus, da der er busstoppested foran hans eget hus, der ligger lige ved siden af.

I udkastet foreslås også, at der skal laves et 2,5 meter højt hegn rundt om pladsen. Men det er problematisk, da der skal der være plads ind til skel for adgang. Vejen ind til pladsen går midt imellem nr. 26a, hvor Torben Høgh Johansen selv bor og 26 b, hvor Kurt Pedersen bor. Endelig kan Johansen heller ikke se det rimelige i, at han skal sætte hegn op ind mod sig selv og ind bagerst på pladsen, da der ikke er klager derfra.

»Det giver ikke mening at have unødige udgifter til noget, hvor der ikke er et problem. Her henviser jeg til proportionalitetsprincippet,« skriver Torben Høgh Johansen i sit høringssvar.

Sjællandske har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Torben Høgh Johansen, men han ønsker ikke at kommentere sagen, mens den er uafklaret.

Naboens synspunkter

Kurt Pedersen bliver derimod ikke tilfreds, før virksomheden er en saga blot. Han skriver i sit høringssvar:

»Kommunen bør overveje et mageskifte med Torben så han kan etablere sig i et erhvervsområde væk fra villaområdet.« Han siger til sn.dk:

- Siden 2018 har kommunen ikke kunnet finde en løsning, vi begge kan leve med. Han kan stadig larme 15 timer i døgnet alle ugens syv dage hele året rundt.

Om hegnet spørger han retorisk i sit høringssvar:

»Er det rimeligt at vi skal hegnes ind bag et 2,5 meter højt hegn, for at virksomheden kan overholde loven, når vi bor i et boligområde med mulighed for mindre ikke genevoldende erhvervsvirksomhed?

Da hegnet er så højt, betyder det, at det skal 70 cm ind på grunden og dermed også på indfaldsvejen. Dermed kan lastbiler ikke komme ind, og det vil betyde meget mere omlæsning på Granvej foran Kurt Pedersens hus. Det vækker heller ikke glæde for at sige det mildt. Målingen, der er foretaget af »Miljøakustik«, er han også stærkt kritisk over for.

»De forhold, støjmålingen blev foretaget under, var på ingen måde i nærheden af en driftssituation, og alt foregik i et tempo, hvor alt blev på ladet, hvilket ikke er normalt,« skriver han og fortsætter:

»Der står, at der er målt støj i vores have, hvilket vi finder besynderligt, da der ikke har været nogen i vores have, ydermere er vores have åbenbart det sted med mindst støj ifølge støjskemaet.«