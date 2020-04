Se billedserie Claus Westergaard kalder sig selv for blæksprutte og altmuligmand. Foto: Peer Rasmussen

Vordingborg - 28. april 2020 kl. 19:15 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 1. maj kan Claus Westergaard fejre 25-års jubilæum hos OT Skabe, og det er 25 gode år han har haft i køkkenvirksomheden.

- I en lille virksomhed som vores, hvor kun er tre ansatte, inklusive Ole selv, er vi jo med alle vegne. For mit eget vedkommende er jeg med på kontoret for at lave tilbud og tegne køkkener, og når klokken ringer i butikken, ekspederer jeg kunder. Jeg er med i produktionen og tager ud til kunder og måler op, fortæller Claus Westergaard.

- Jeg har ingen titel i virksomheden, men kalder mig selv blæksprutte og altmuligmand. Ingen dage er ens, og det har været 25 dejlige år, tilføjer han med et stort smil.

Tidligere svigerfar Claus Westergaard blev ansat i OT Skabe den 1. maj 1995, men er egentlig uddannet bager.

- Jeg begyndte som arbejdsdreng i Vagn Christensens konditori i Vordingborg og kom efterfølgende i lære i konditoriet, hvor jeg også var ansat nogle år. Så kom jeg her til OT Skabe, og den sjove historie er, at Ole Trommer, som etablerede virksomheden i 1992 var min tidligere svigerfar fra før dengang, fortæller han.

- Det har været fantastisk rejse sammen med Ole i virksomheden. Ole var begyndt i en grisestald, og da jeg kom i 1995 begyndte vi med at rydde træerne på den grund, hvor virksomheden lå. Efterhånden som Ole fik pengene til det, er virksomheden vokset med fabrik og udstilling, tilføjer Claus Westergaard.

- Ole Trommer og jeg kender hinanden ud og ind ved, hvad vi hver især tænker. Jeg siger ofte, at jeg kender mere til Oles familie end han selv gør, og at han kender mere til min familie end jeg gør, siger han grinende.

Fritiden Claus Westergaard bor med sin kone i et hus i Vordingborg og har fem sammenbragte børn, som de alle kalder deres børn.

- Vi elsker både solferie og aktiv ferie. Jeg går og roder med mit hus og børnene har tit brug for mig for at få lavet noget hos dem. Jeg er social med venner og familie og gik i fitnesscenter, indtil corona satte en stopper for det, fortæller han.

Claus Westergaard markerer 25-års jubilæet under private former, idet det jo ikke er muligt at holde reception.