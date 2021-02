Ingen coronavacciner i Stege

I øjeblikket er leveringen af vacciner stagneret, og de borgere, der er blevet inviteret via deres E-boks til at bestille tid til en vaccine, har måttet vente i flere uger - og kan stadig ikke få en tid. Det fortæller flere borgere, der har henvendt sig til avisen. Forklaringen er simpelthen, at der mangler vacciner, og i Region Sjælland, fortæller man til Sydsjællands Tidende, at de borgere, der har fået invitation om at blive vaccineret, vil stå først i køen til at blive vaccineret, så snart der kommer flere vacciner til landet.