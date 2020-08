Ingen beboere på plejehjem er smittet med corona

En specieldesignet UVC-boks skulle være med til at bekæmpe coronasmitte på plejecentrene, og den ser ud til at have haft en effekt. En smittet medarbejder ser i hvert fald ikke ud til at have bragt smitten videre på plejecentret Ulvsund. Her er det distriktsleder Susanne Winther sammen med borgmester Mikael Smed (S). Arkivfoto: Claus Vilhelmsen