Det vigtigste nu og her bliver at sikre, at foreningsfaciliteter som Mønshallerne ikke også bliver låst fast af regionen, når genvaccinationsprogrammet begynder, siger Thorbjørn Kolbo (S).

Ingen alternativer til hal som vaccinationscenter

Vordingborg - 08. juli 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Selvom det mandag eftermiddag lød fra Vordingborg Kommune, at man arbejdede »på højtryk« for at finde et alternativ til Mønshallerne som centrum for vaccinationer og tests i Stege, så idræts- og foreningslivet hurtigere kan komme i gang igen, så hænger forsøget i en tynd tråd.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som kommunen allerede tirsdag - altså dagens efter mandagens melding - sendte ud, og hvori det lyder, at det ikke har været muligt at finde andre steder.

- Der er undersøgt andre muligheder for at udføre vaccinationerne alternative steder, men ingen har vist sig brugbare. Borgmester Mikael Smed er glad for, at forenings- og idrætsliv sammen med kommunen gør det nødvendige, for at borgerne i Vordingborg Kommune kan blive vaccineret lokalt i stedet for på de regionale sygehuse, og sender en stor tak til alle involverede for den store velvilje«, hedder det blandt andet i pressemeddelelsen.

Den kommer altså på tværs af de ønsker, som både Vordingborg Idrætsråd og Møn Håndboldklub gav udtryk for i tirsdagsavisen med en opfordring til kommunen om at finde en alternativ plan, så idrætslivet kan komme i gang med sæsonstarten i midten af august.

Men ifølge Thorbjørn Kolbo, formand for Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget har kommunen allerede inden henvendelserne fra håndboldklubben og idrætsrådet ledt med lys og lygte efter et andet sted.

- Vores administration har gjort et kæmpe arbejde, men problemet er også de krav, vi bliver mødt med fra regionens side i forhold til en række formalia som tilgængelighed og personaleforhold og lignende, siger Thorbjørn Kolbo.

Har nogen et forslag til en alternativ placering af test- og vaccinecentre ikke blot på Møn men i hele kommunen, så hører administrationen gerne om det - men indtil da har man ifølge Thorbjørn Kolbo nu primært fokus på at undgå, at hallerne også er optaget efter den 29. august, som lige nu er slutdatoen.

På et tidspunkt skal der nemlig også lægges en strategi for gen-vaccinationer - og her ved man endnu ikke, hvad planen bliver, eller hvordan det praktisk vil skulle gøres.

Efter Thorbjørn Kolbos mening bør det dog være udelukket, at foreningslivet skal ofre sig igen:

- Jeg er absolut med på, at alle selvfølgelig skal vaccineres, men når man skal til at planlægge genvaccinationerne, så kan vi ikke endnu engang bede foreningerne om at vente - og det mener jeg, vi alle sammen er enige om, siger Thorbjørn Kolbo.