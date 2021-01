En ny lokalplan skal gøre det muligt at udvide erhvervshavnen mod vest for at gøre plads til et flydende solcelleanlæg. Illustration: Vordingborg Kommune

Informationsmøde om udskældt energi-ø udsættes

Formanden for kommunens Plan og Teknik-udvalg, Michael Larsen (R), har besluttet at udsætte det planlagte informationsmøde om lokalplanen for Energi-ø Masnedø til det igen bliver muligt at afholde fysiske møder.

- Det er en sag, som rigtig mange borgere interesserer sig for, og vi har allerede haft mange henvendelser fra borgere, som gerne vil spørge ind til planerne. Så der er ingen tvivl om, at det er en sag, som ligger mange på sinde. Det vil vi gerne lytte til. Derfor har vi vurderet, at det i dette tilfælde ikke er hensigtsmæssigt at afholde et virtuelt møde, men at vi har brug for at mødes fysisk, så vi kan sikre os, at alle kan deltage på lige fod, forklarer udvalgsformanden.