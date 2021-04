Planerne for Støberihallerne i Præstø har vakt så stor interesse fra byens borgere og foreninger, at kommunen nu arrangerer et informationsmøde og nedsætter en brugergruppe til det kommende kulturhus.Foto: Nina Lise

Indkalder til borgermøde om Støberihallerne

Vordingborg - 07. april 2021

De historiske Støberihaller i Præstø skal indrettes, så flest mulige foreninger, brugergrupper og borgere får mulighed for at benytte dem til forskellige former for aktiviteter. Det har et enigt udvalg for Kultur, Idræt og Fritid i Vordingborg Kommune netop besluttet efter at have læst de mange input og ønsker fra borgere og foreninger.

Den gennemgribende renovering af Støberihallerne, der skal munde ud i et nyt bibliotek med borgerservice, skal dermed også være med til at understøtte forenings- og kulturlivet, som byens kulturhus.

Der er informationsmøde om planerne 15. april klokken 19-20:30 på onlineplatformen Teams Live. Man vil kunne finde et link til mødet på kommunens hjemmeside via www.vordingborg.dk/stoberihallerne fra fredag 9. april.

- Vi oplever stor efterspørgsel på lokaler fra foreninger og borgere. Vores fokus er derfor, at et så bredt udvalg af foreninger, brugergrupper og borgere skal have adgang til at bruge Støberihallerne i forbindelse med for eksempel udstillinger til kunst og håndværk, foredrag, koncerter og opvisninger. Støberihallerne skal være et fællesskabets hus og et midtpunkt for forenings- og kulturlivet. Derfor er det vigtigt, at rummene bliver indrettet, så de kan bruges til mange forskellige aktiviteter og formål, siger Thorbjørn Kolbo (A), der er formand for udvalget for Kultur, Idræt og Fritid.

For at imødekomme så mange foreninger og borgeraktiviteter som muligt, er det besluttet, at der skal nedsættes en brugergruppe, der sammen med Vordingborg Kommune skal stå for samarbejdet med og organiseringen af de foreninger, borgere og grupper, der ønsker at bruge lokalerne i Støberihallerne til forskellige formål i en kortere eller længere periode. Samarbejdet mellem lokalsamfund og kommune skal være med til at sikre, at det er borgernes ønsker og behov, der styrer dagligdagen og udviklingen af stedet, lyder meldingen fra kommunen

- Da interessen for lokaler i bygningerne er så stor og alsidig, har vi besluttet at nedsætte en brugergruppe, der er målgruppeorienteret sådan, at vi får både de unge, børnefamilierne, seniorer og ældre samt handelslivet repræsenteret. I første omgang skal brugergruppen inddrages i det kommende arbejde med indretning af bygningerne, ligesom at der skal udarbejdes et kommissorium for brugergruppen, siger Thorbjørn Kolbo.

Vordingborg Kommune solgte sidste år Støberihallerne til Realdania By og Byg, der vil stå for renoveringen af de bevaringsværdige bygninger. Aftalen er, at Realdania By og Byg herefter vil udleje bygningerne til Vordingborg kommune.