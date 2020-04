I januar 2018 blev den nye bro over jernbanen ved Vordingborg Station indviet med flere hundrede deltagere til det 400 meter lange - eller korte - broløb. Først nu kommer der slidlag. Foto: Thomas Olsen

Indfaldsvej spærres lørdag

Vordingborg - 17. april 2020

Fra lørdag 18. april og et par uger frem skal bilister ud på en længere omvej for at komme ind og ud af Vordingborg.

Broen over jernbanen lukkes for al trafik, og derfor skal bilister i den kommende tid benytte Brovejen enten via Købehavnsvej eller viadukten i Masnedsund. Bløde trafikanter kan med fordel benytte gangbroen på Vordingborg Station for at komme på tværs af jernbanen.

Vejspærringen skyldes den stærkt forsinkede færdiggørelse af den nye bro over jernbanen.

Det er over to år siden, at broen blev indviet med folkefest og broløb, men først nu er man klar til at færdiggøre arbejdet på den.

Slidlaget fra Kuskevej til Boulevarden skulle for længst have været lagt ud, men fund af såkaldte dampbuler har forsinket arbejdet.

Nu er Banedanmark dog klar til omsider at få færdiggjort arbejdet på den vigtige bro, der er afgørende for trafikken ind og ud af den vestlige ende af Vordingborg.

I forbindelse med vejspærringen flytter man også fodgængerfeltet, der går på tværs af Næstvedvej. Fremover skal gående krydse vejen på den anden side af krydset ved Old Irish Pub.

Fodgængerfeltet flyttes i et forsøg på at forbedre tilgængeligheden for handicappede og dårligt gående, der har kritiseret det nuværende fodgængerfelt. Med den nye placering bliver både kanter og hældninger mindre, og der kommer en mere direkte forbindelse for gående til Aarsleffsgade.