Indfaldsvej gøres klar til længe ventet renovering

I de seneste dage har en mand i skriggrønt reflekstøj lyst op på Københavnsvej i Vordingborg i en sådan grad, at de færreste forbipasserende har kunnet undgå at bemærke ham.

- Vi arbejder på projekteringen nu, så vi kan få udbudt det her i foråret med udførelse i løbet af i år, forklarer Bjørn Buch, fagleder i afdelingen for Trafik og Ejendomme.

I efteråret besluttede politikerne at frigive tre millioner kroner til renoveringen af cykelstier og fortove på Københavnsvej. Dengang lød håbet fra udvalgsformand Michael Larsen (R), at der også ville blive plantet noget grønt i form af vejbede med stauder eller buske, så man kunne få brudt det meget grå og triste udseende på Vordingborgs nordlige indfaldsvej.

- Vi har kæmpet for at finde en løsning med noget grønt, men det vil kræve et større indgreb i vejbanen, og det har vi desværre ikke mulighed for i denne omgang, forklarer han.