Chilenske Murmuyo trak publikum med rundt i byen, hvor han blandt andet gav et uventet besøg hos et ægtepar, der nød forestillingen fra deres altan - og det kom også til at koste dem en øl. Foto: Henrik Ekberg

Improvisationer skaber smil og overraskelser i gaden

Fakta Programmer til Wavesfestivalen fås rundt om i byens butikker samt på billetkontoret på Smallstars men kan desuden ses på wavesfestival.dk.

Den improviserede vandreforestilling, "Ami-GO", der trak publikum med rundt i byen, blev fløjtet igang i Valdalsparken, hvor nogle af beboerne i boligblokkene havde sat sig til rette på altanerne for at nyde begivenheden. Det blev bemærket af Murmuyo og et par i stuetagen fik derfor uventet besøg på altanen af Murmuyo, der endda gik i parrets køleskab for at hente en øl til den mand fra publikum, som han havde fået til at hjælpe sig op på altanen. Senere var det blandt andet en håndværker i en varebil, der blev trukket ind i forestillingen og ud af sin bil, hvor han fik besked på at uddele krammere og derefter af Murmuyo fik en tilfældig kvinde som medpassager, da han skulle køre videre. Dermed kom festivalen godt fra start med masser af gode grin.