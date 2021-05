Se billedserie Det er blevet til mange sjove oplevelser, fortæller trompetist og orkesterleder Finn Christiansen. Men en kombination af sygdom og coronanedlukning betyder, at Goosetown Jazzband nu har spillet for sidste gang. Foto: Per Rasmussen

Ikonisk jazzorkester lukker og slukker

Vordingborg - 08. maj 2021 kl. 14:13 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Gennem mere end 40 år har Goosetown Jazzband underholdt i ind-og udland og især på hjemegnen Vordingborg. Men nu er det slut. Orkestret har valgt at trække stikket og stoppe, mens legen er god.

- Et af orkestermedlemmerne er blevet ramt af sygdom. Så hvis vi skal fortsætte, kræver det, at vi får fat i en ny mand. Det har vi ikke energi til, og desuden kræver det sin mand lige at træde ind i et orkester, der har spillet sammen i så mange år, siger Finn Christiansen, trompetist og orkesterleder.

Han tilføjer, at coronaen også har gjort sit. Efter den lange ufrivillige nedlukning er der kun få jobs i kalenderen. Det har gjort det nemmere at tage beslutningen.

- Der har været tid til at gøre sig overvejelser. Og vi er nået frem til, at det er det rigtige tidspunkt nu, siger Finn Christiansen.

Gåsejazz i Kenya Goosetown Jazzband spiller traditionel jazz med trompet, klarinet, trækbasun, bas, trommer, banjo og sang. De seks orkester-medlemmer har i mange år spillet lokalt i det sydøstlige Danmark, og der har ifølge Finn Christiansen været rigeligt at se til med et stort netværk, som efterspørger musikalsk underholdning. Orkestret har også spillet i blandt andet Rom, Paris, Nairobi, New Orleans og Prag.

- Vi har haft så mange gode oplevelser - blandt andet var vi i Kenya og spille til en 50 års fødselsdag. En manager hørte os. Han havde tre hoteller på Mombasa-kysten og spurgte, om vi ikke kunne komme og spille for ham året efter, fortæller Finn Christiansen.

- Vi sagde, at det nok ville blive lidt dyrt, men det var han ligeglad med. Han havde gode forbindelser til Kenya Airways, så året efter kom vi derned med alle konerne og var der i 14 dage, hvor vi selvfølgelig var på safari undervejs, fortsætter Finn Christiansen.

- Det var bare én oplevelse ud af mange. Det har altid været sjovt at spille. Jeg kender andre orkestre, hvor de skændes i pausen, når de er ude at spille. Det har vi aldrig gjort. Det er dejligt at komme ud med nogle, man klikker med.

Swinger stadig Orkestret består af en godt sammenspillet grundstamme. Fritz Bredskov, Finn Christiansen og Erik Søndergaard har været med i mange år. Senere er Peer Bøge og Finn Hjelm Jacobsen, der tidligere spillede i Tante Tillies Fodvarmere, stødt til. Nyeste skud på stammen er Jørn Nørredal, der med sin trækbasun har spillet landet tyndt i mange år.

Selvom orkestret lukker og slukker, bliver det ikke et definitivt farvel.

- Mange af os spiller også i andre sammenhænge - nogle i op til tre-fire orkestre. Så vi kommer til at møde hinanden på kryds og tværs dér, siger Finn Christiansen og tilføjer, at selvom den traditionelle jazz har haft sin storhedstid, er der stadig stor interesse. Dem, der lyttede med for 50 år siden, er bare blevet ældre.

- De har stadig musikken inde på rygraden og stor glæde ved den. Nu spiller vi bare til deres 60 års- i stedet for deres 40 års-fødselsdag. Der er stadig mange, der kan lide traditionel jazz, men jo - det tynder da lidt ud i dem, siger Finn Christiansen.

- Nu er det Medina og Rasmus Seebach, folk vil høre. Men der dukker da stadig nye unge orkestre op, fortsætter han.

Der bliver ikke nogen afskedskoncert med Goosetown Jazzband. Det tillader helbredsituationen ikke. Så invitationen til at spille til »festuge«-morgenbordet har orkestret pænt takket nej til.

- Men vi takker vores trofaste publikum, som har mødt op og støttet os i alle årene, for uden dem er det ikke en fornøjelse at spille - og det har det været, siger Finn Christiansen.