Ikke nok plads til lastbiler - Nu forbedres trafiksikkerheden

Vordingborg - 15. september 2021

Et lyssignal, som alt for mange bilister har ignoreret, og et sving, der er alt for skarpt til de mange lastbiler. Trafikken midt i Bårse har længe været udfordret, og det har skabt farlige situationer for de bløde trafikanter.

Med byggeriet af et nyt biogasanlæg ved Køng står de udfordringer kun til at blive endnu større i fremtiden. Her kan borgerne se frem til en stor mængde lastbiler, der skal gennem Bårse for at komme til og fra det nye anlæg.

Nu kan beboerne dog langt om længe se frem til bedre trafikale forhold, for arbejdet med et nyt lyskryds ved Næstvedvej og Lundbyvej er nemlig nu gået i gang.

Kommunen har taget hul på en ombygning af det eksisterende T-kryds. Første skridt er at få afrundet hjørnet i T-krydset, så lastbiler fremover får meget nemmere ved at komme rundt i svinget. Dermed undgår man, at lastbilerne blokerer stort set hele trafikken på Næstvedvej, som det ofte er tilfældet i dag.

I forbindelse med ombygningen af krydset bliver det nuværende lysregulerede fodgængerfelt ved brugsen nedlagt, og der bliver lavet et nyt fodgængerfelt i krydset. Dermed kan kommunen slå flere fluer med et smæk.

I årevis har lokale kritiseret det nuværende fodgængerfelt. Mange bilister ignorerer lyskrydset, fordi det er indstillet til at skifte til grønt, når biler nærmer sig. Med det nye fodgængerfelt burde det blive mere sikkert for de bløde trafikanter at krydse den trafikerede vej.

Planen er, at det nye kryds i Bårse skal stå færdig samtidig med den nye cykelsti mellem Køng og Bårse. Meldingen er, at begge dele er færdig inden efterårsferien i uge 42.