Se billedserie Yndlingspladsen i haven er helt klart de to solsenge øverst på grunden, hvorfra man har en fantastisk udsigt over Dybsø Fjord. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Ikke alt i en have vises frem med stolthed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke alt i en have vises frem med stolthed

Vordingborg - 30. juli 2021 kl. 12:33 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Sommertema: Daniel Irvold nyder de blomstrende margeritter som har fået lov at brede sig overalt i hans have, der ellers mest af alt består af en stor slået plæne. Men haven gemmer også på vilde oaser. Måske er de endda lidt for vilde.

Daniel Irvold står midt i sin vilde blomstereng, da Sydsjællands Tidende ankommer til hans bopæl i Kostræde Banker.

Langt det meste af den cirka 3.000 kvadratmeter store villahave er udlagt som græsplæne, men her er også frugttræer, blomstrende hæk, urter og stauder samt en stor terrasse. Og så er der et hjørne af haven som Daniel nødigt viser frem, men som faktisk er et ret interessant hjørne. Det vender vi tilbage til senere; først skal vi kigge nærmere på den store blomstereng.

Sommertema: Politikernes vilde haver







Vordingborg Kommune deltager i miljøminister Lea Wermelins konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Lokalpolitikerne har taget beslutninger om at udlægge grønne arealer til mere vild natur og opfordrer borgerne til også at få mere vild natur samt hjemmehørende planter ind i villahaverne. Men hvordan ser politikernes egne private haver ud? Det kigger vi nærmere på henover sommeren, når vi aflægger havebesøg hos de fem politikere i Udvalget for Klima og Miljø.



De fem politikere, der viser deres have frem er:

Else-Marie Langballe Sørensen (SF), udvalgsformand, bosat i Vordingborg

Daniel Irvold (K), formand for §17.4-udvalget ”Mere natur i Vordingborg Kommune”, bosat i Kostræde Banker

Susan Thydal (S), bosat i Nyråd

Bo Manderup (V), bosat i Præstø

Ann Busch (Å), bosat i Næs Vordingborg Kommune deltager i miljøminister Lea Wermelins konkurrence om at blive Danmarks Vildeste Kommune. Lokalpolitikerne har taget beslutninger om at udlægge grønne arealer til mere vild natur og opfordrer borgerne til også at få mere vild natur samt hjemmehørende planter ind i villahaverne. Men hvordan ser politikernes egne private haver ud? Det kigger vi nærmere på henover sommeren, når vi aflægger havebesøg hos de fem politikere i Udvalget for Klima og Miljø.De fem politikere, der viser deres have frem er: Fra græs til blomstereng Havens jord er meget sandet og gennem årene har Daniel Irvold og hans hustru oplevet, at almindelige haveplanter har meget svært ved at trives der. Derfor er det meste endt med at være græsplæne. De seneste tre år har en del af den fået lov til at vokse sig vild.

- Sidste år havde arealet forskellige farver henover året, fortæller Daniel Irvold, mens han viser rundt.

- Men i år er der ikke så mange blomster, siger han. Han har ellers sået en blomsterblanding ud på området for at få så mange blomster til bierne som muligt.

- Men jeg tror ikke rigtig, de kommer. Jeg skulle jo nok have fjernet noget af græsset først og lavet bed, siger han, men oplever alligevel, at der er flere insekter i haven, efter at han har givet plads til højt græs og blomsterblandinger.

- Især sommerfugle, og de er jo dejlige at have - er så fine at kigge på, siger han og fotograferer dem ofte med sit kamera.

Daniel Irvold lader arealet med blomsterengen passe sig selv og slår det først til efteråret, hvor det afklippede materiale bliver fjernet.

- Alle naboerne har lagt muldjord på; det har vi ikke, så vi har svært ved at få noget til at gro, siger han.

En af de blomster der dog stortrives i havens sandede jord er margeritter; Daniel Irvold har den ganske enkelt alle vegne - og den får lov til at afblomstre, før græsset bliver slået eller bedet luget.

Et bed langs huset og terassen får lov at vokse vildt,

så længe margeritterne blomstrer. Derefter bliver der

gjort plads til lavendlerne og en enkelt gul rose, som

en nabo engang havde i overskud. Foto: Mille Holst



En anden er padderokken. Den breder sig i det høje græs, hvilken den får lov til i Irvolds have. Han ville dog ønske, at den blomstrer, så den kan være til gavn for insekterne.

I det høje græs gror også nogle enkelte tidsler, som får lov at stå til de er afblomstret, for Daniel Irvold synes blomsterne er smukke. Han er dog ikke interesseret i at få tidsler i hele haven, så inden de sætter frø, fjerner han dem.

For Daniel Irvold handler Vild med vilje tanken ikke om ikke at gøre noget i haven.

- Urørt natur findes jo ikke rigtig, siger han og henviser til, at også de områder, vi synes er rene naturperler, holdes på en bestemt måde. For eksempel ved at kreaturer afgræsser området. Derfor holder han også selv eksempelvis brombærrene nede, så ikke den vilde del af haven ender i ét stort brombærkrat.

Tid og vaner På østsiden af huset har familien i sin tid lavet en urtehave, og den har med årene fået lov at udvikle sig vildt. De urter, der trives, breder sig nogenlunde som det passer dem - og det er havens sommerfugle tilsyneladende begejstrede for.

- Der er mange blomster; det kan insekterne godt lide, og så får jeg mulighed for at få leget med mit kamera, fortæller Daniel Irvold, for hvem det dog er vigtigt, at haven ikke kræver en masse arbejde af ham. Derfor er han heller ikke så nøjeregnende med, om det er den ene hæk eller den anden og hvilken højde den har, der adskiller hans grund og naboernes. Det får naboerne mere eller mindre lov at beslutte.

For nogle år tilbage havde familien en køkkenhave, hvor de dyrkede kartofler, men de fandt hurtigt ud af, at de ikke havde tiden til at hyppe, så køkkenhaven blev annulleret igen - og udlagt som græsplæne.

- Vi ville gerne have noget, der var forholdsvis nemt at holde. Vi har ikke tid til at gå og passe bede. Plænen var også fin til boldspil og leg, mens vores børn var mindre, fortæller Daniel Irvold, der nu slår plænen hver 14. dag, for på den måde får nogle blomster mulighed for at vokse frem og blomstre.

- Min kone synes måske nok, det bliver lidt vel højt ind imellem, fortæller Daniel og forklarer, at det måske skyldes, at hun bruger plænen til yogatræning. Deres forskelligheder i synet på plænen bunder ifølge Daniel Irvold måske også i, at hun er vokset op i et parcelhuskvarter, hvor der altid blev luget og klippet og passet.

- Jeg kommer fra landet; her er det ok at der er noget ukrudt rundt omkring, siger han, men har ingen planer om, at omlægge græsplænen til andet.

Ved den ene husgavl har et område af haven

stået urørt meget længe. Daniel Irvold er ikke

begejstret for at vise det frem, men havens

dyreliv har taget det i brug. Foto: Mille Holst



Vild men ikke med vilje Og så var der lige det hjørne af haven, som Daniel Irvold nødigt viser frem. Det ligger ud for den fjerneste husgavl, og er et område, der er helt tilgroet og meget vildt.

- Men det er ikke med vilje, siger Daniel Irvold og undskylder nærmest, at der ser ud som der gør. Men netop dette areal giver det rigtig god mening at vise frem, når snakken er om Vild med Vilje.

Her er gennem tiden blevet smidt grene og lignende, efterhånden som de er blevet klippet eller faldet af, og da Daniel ikke har prioriteret tid til at fjerne det, er området med tiden vokset til i et stort vildnis med både brombær, brændenælder og alverdens andre selvsåede planter.

Nu er traileren imidlertid kørt frem - for væk, det skal det altså - snart.

På bagsiden af huset gror urterne vildt, og her

har margeritterne også fået lov at få god plads.

En slået sti fører til udhuset. Foto: Mille Holst