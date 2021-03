Frida Andreasen har fået lov at blive i klasselokalet for at lave sine lektier, mens resten af klassen er på en kort gåtur. Hun har nemlig haft stor gavn af nedlukningen, hvor hun har kunnet fokusere på sin skolegang. Foto: Cathrine Hasager

Send til din ven. X Artiklen: Ikke alle elever er glade for at vende tilbage Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ikke alle elever er glade for at vende tilbage

Vordingborg - 16. marts 2021 kl. 20:05 Af Cathrine Otterstrøm hasager Kontakt redaktionen

Det er første dag siden nedlukningen i december, hvor de ældste folkeskoleklasser får lov at møde ind på skolen til fysisk undervisning. Den fysiske undervisning er nødvendig for, at eleverne bliver klar til afgangseksaminerne, mener lærer Camilla Nordhald på Gåsetårnskolen. Eleverne har selv et andet syn på sagen. For første gang i tre måneder er eleverne fra 9D på Gåsetårnskolen i Vordingborg mødt ind til undervisning. Mandag den 15. marts er nemlig første dag, hvor den nye genåbningsplan for folkeskolerne træder i kraft. For 9D betyder det, at eleverne må møde ind på skolen hver anden uge, hvor de har undervisning fra 08-12. Men selvom eleverne primært har mødtes på computeren til online undervisning det seneste stykke tid, er det ikke alle elever, der har lyst til at vende tilbage til den normale skolegang.

Larmen forstyrrer Omkring 25 procent af 9D's i alt 26 elever har trods nedlukning mødt ind på skolen til fysisk undervisning, forklarer Camilla Nordhald, der er lærer i 9D, og tilføjer: - Det er jo ikke alle elever, der klarer sig godt ved at sidde derhjemme, derfor har vi på skolen kunnet hjælpe dem, der har haft det sværest ved fjernundervisningen. En af de elever, der har fået lov at møde ind under nedlukningen, er Frida Andreasen på 15 år. Hun har det generelt svært ved skolearbejdet, og har derfor kunnet få hjælp til lektier og undervisning på skolen. - Jeg bliver meget let forstyrret, når hele klassen sidder sammen til undervisning. Så det har faktisk været rigtig dejligt at sidde alene med en lærer, siger hun. Siden nedlukningen af landets folkeskoler har Frida Andreasen fordoblet sit karaktergennemsnit. Derfor er hun ikke lige just begejstret for, at resten af klassen nu er tilbage på halv tid. Hun er nemlig nervøs for, at hun bliver forstyrret for meget af sine klassekammerater, til at hun kan holde karaktergennemsnittet oppe. - Nogle af mine gode venner og veninder klarer sig meget bedre i skolen end mig, så de forstår ikke rigtig, at jeg har brug for ro, når vi skal lave opgaver eller lektier, siger hun. Derfor er den nuværende løsning, hvor Frida Andreasen kun skal dele klasselokalet med sine klassekammerater hver anden uge, helt i orden. Hun ønsker nemlig ikke, at alle eleverne kan komme tilbage på fuld tid inden sommerens eksaminer. Hun frygter nemlig, at det vil sætte hendes karaktergennemsnit ned igen.

Omstillingsparate elever Hjemmeundervisningen har for nogle af eleverne været en stor udfordring, forklarer Camilla Nordhald. Hun har generelt kunnet mærke, at eleverne har haft svært ved at holde motivationen oppe. Derfor er hun glad for, at eleverne kan komme tilbage på skolebænken hver anden uge. - Det er bare noget helt andet at sidde til fysisk undervisning, hvor man kan se hinanden i øjnene og vurdere, om de faktisk forstår det, vi taler om. Det er meget sværere over skærmen, siger hun. Men helt tilbage i skole er dog heller ikke noget, som elev i 9D Alma Fabricius på 15 år har behov for. Hun er en af dem, som har været utrolig glad for fjernundervisning. - Det her hjemmeskole er jo blevet en del af vores hverdag. Jeg føler hverken, at jeg har mistet eller gået glip af noget, siger hun. Derfor passer den nuværende halv/halv løsning hende rigtig fint. - På den måde kan jeg fokusere derhjemme og hygge mig lidt mere med vennerne, når jeg er på skolen. For det er jo dejligt at se hele klassen igen her i dag, påpeger hun.

Færre afgangseksaminer Om eleverne er klar til de eksaminer, som trods nedlukningen alligevel skal afholdes, er der delte meninger om i klasselokalet. Alma Fabricius er ikke nervøs for, at hjemmeundervisningen har påvirket hendes faglige niveau. Det ser dog anderledes ud for Frida Andreasen. - Jeg bryder mig virkelig ikke om prøver, så jeg er ret nervøs for, om jeg får dårlige karaktere, siger hun og tilføjer - Jeg skal heldigvis på efterskole, så hvis det hele går galt for mig, så har jeg et forsøg til. Seks eksaminer, henholdsvis i fagene dansk, engelsk og matematik, har afgangseleverne på Gåsetårnskolen i vente. Men selvom der er skåret ned i antallet af eksaminer til sommer, mener Camilla Nordhald stadig, at det er for mange i forhold til, hvad der er rimeligt efter en lang nedlukning. - Der er helt klart skabt et efterslæb, som vi her de næste måneder inden afgangseksaminerne skal forsøge at hente hjem igen, siger hun. Som situationen er nu, vurderer Camilla Nordhald ikke, at sine elever er klar til eksaminerne. Men det håber hun, at de kan få indhentet de kommende måneder. Skolen har i følge af de kommende eksaminer lagt en samlet plan for alle 9. klasser. Her skal afgangseleverne primært fokusere på de fag, som de skal til eksamen i. - Ellers får vi ikke gjort vores elever ordentlig klar til deres afgangseksaminer, fastslår Camilla Nordhald.