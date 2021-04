Reklamerne på pylonen ved afkørsel 41 skulle være dækket til, men det er de ikke blevet. Foto: Lars Christensen

Ignorerer bevidst pylon-påbud

Vordingborg - 03. april 2021 kl. 10:44 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Senest 1. april skulle Vordingborg Kommune enten fjerne eller tildække reklamepylonen ved erhvervsområdet Afkørsel 41 ved Stensved, men ingen af delene er blevet gjort. Pylonen står stadig synlig og reklamerer for McDonald's, Shell og ladestationen Ionity, og det bliver der ikke ændret ved foreløbigt.

Det er nemlig ikke en forglemmelse, der er skyld i, at reklamepylonen stadig er synlig. Vordingborg Kommune har bevidst valgt ikke at efterleve påbuddet fra Vejdirektoratet.

Det bekræfter borgmester Mikael Smed (S).

- Vi er uenige i den udlægning, der har været af loven. Vi mener, at den er blevet fejltolket, fortæller borgmesteren.

På trods af, at klagenævnte for et par måneder siden gav Vejdirektoratet medhold i, at pylonen er ulovligt opført, så er man fra kommunens side langt fra færdige med at kæmpe for den.

- Vi er uenige med Vejdirektoratet om, hvornår et erhvervsområde er et erhvervsområde, og vi er særligt uenige om, hvordan man skal tolke den ændring af loven, der blev lavet tilbage i 2018, hvor der blev åbnet op for, at der gerne må opføres pyloner i ikke fuldt udbyggede erhvervsområder, forklarer Mikael Smed.

- Derfor vil vi have løftet sagen op på det politiske plan. Der må være en ansvarlig minister, der vil tage ansvar i den her sag, fortæller borgmesteren.

- Mit håb er, at man får undersøgt den her sag i sin helhed og får kigget på, hvad der egentlig er formålet med den her lovgivning. Det er jo ikke at stoppe erhvervsområder, der ikke er fuldt udbyggede endnu, tilføjer han.

Borgmesteren har for nyligt skrevet et brev til samtlige klima- og erhvervsordførere i folketinget og håber samtidig at kunne få transportministeren, miljøministeren og erhvervsministeren i spil.

- Der er nogle ministerier på det her område, der er nødt til at tale sammen, lyder det fra borgmesteren.

Han erkender, at det sender et dårligt signal, at kommunen bevidst går imod et påbud.

- Der er ikke, fordi vi vil bryde loven. Vi synes, at de har fejlfortolket lovgivningen, og det får os til at reagere. Det her er det sidste skud, vi har tilbage, forklarer han.

På grund af påskeferien har det ikke været muligt at få en kommentar fra Vejdirektoratet. I det oprindelige påbud står der, at kommunen kan risikere, at Vejdirektoratet vil tildække pylonen på kommunens regning.

- Det er en risiko, som vi må tage, forklarer borgmesteren.