Henrik Pape, formand for Vordingborg Idrætsråd, er bestemt ikke tilfreds med kommunens håndtering af Vordingborg Atletik Club, der står til lukning.

Idrætsråd kritiserer kommune og rapport

Vordingborg - 07. oktober 2021 kl. 10:32 Af Jens-Christian Borre Larsen

Vordingborg Atletik Club holder i aften, torsdag, generalforsamling. Her skal medlemmerne tage en afgørende beslutning. Skal klubben fortsætte, eller skal den opløses? Ifølge formand Wolfgang Schnabl skyldes krisen, at klubben ikke har et ordentligt sted til at løbe, kaste og springe. Vordingborg Atletik Club dyrker atletik på Vordingborg Stadion - hvor fodboldklubben ikke bryder sig om spyd på banen - men her har kommunen inddraget løbebanen rundt om fodboldbanen, fordi Vordingborg IF efter oprykningen til Danmarksserien ifølge Dansk Boldspil-Union skulle have en større bane. Derudover har atletikklubben oplevet, at diskosburet er blevet fjernet, og at ukrudtet voksede højt ved banen til længdespring. Vordingborg Kommunes kulturchef, Jesper Kjærulff, udtalte til Sjællandske, at man støttede fodboldklubben og dens 500 medlemmer, fordi man var usikker på den langt mindre atletikklubs fremtid. Den holdning falder Henrik Pape, formand for Vordingborg Idrætsråd, for brystet.

- Det er skræmmende, at man tækkes en klub, som har mere gang i hjulene. Det var måske mere den anden forening, der havde brug for støtte, siger Henrik Pape og tilføjer:

- Det er i hvert fald ikke noget, der fremmer den mangfoldige idræt i kommunen.

Kritik af rapport Det undrer idrætsrådet, at der ikke er nogen, som har kendt til atletikstadionets sløje forfatning. Henrik Pape fremhæver kommunens omfattende undersøgelse af idræts-, fritids- og kulturlivet, der blev gennemført i foråret 2019. Her var et af formålene at afdække behovet for og tilfredsheden med idrætsfaciliteterne i Vordingborg Kommune. I rapporten fremgår det, at kommunen råder over fire atletikanlæg ved henholdsvis Møns-hallerne, Kulsbjerg, Svend Gønge og i Vordingborg. Men det i Vordingborg er ikke anlægget på Vordingborg Stadion, men atletikfaciliteterne ved Gåsetårnsskolen.

- Det er svært at løse problemerne, når man ikke kender tilstanden på halvdelen af anlæggene, lyder det syrligt fra Henrik Pape.

Han tilføjer:

- Vi har fra starten sagt, at rapporten er misvisende og mangelfuld. Var det ikke bedre, hvis man havde haft en kommunal medarbejder, der tjekkede de forskellige anlæg i stedet for at betale et fint bureau flere hundredetusinde kroner, spørger Henrik Pape.

Der bliver samlet op Kommunen har samlet betalt en halv million kroner for at få udarbejdet rapporten af Syddansk Universitet og arkitektfirmaet Friis Andersen Arkitekter. Efterfølgende er der blevet afsat 27 millioner kroner til at forbedre idrætsfaciliteterne.

Politisk formand for udvalget Kultur, Idræt og Fritid Thorbjørn Kolbo (S) mener ikke, at det er underligt, at Vordingborg Stadion som atletikstadion ikke er nævnt i rapporten.

- Rapporten fokuserer kun på haller og udenomsarealer. De fire atletikanlæg, der er nævnt i rapporten, ligger i tilknytning til haller. Der ligger ikke nogen hal ved Vordingborg Stadion, siger Thorbjørn Kolbo og fortsætter:

- Men det er ikke det samme som om, at vi ikke skal have lavet noget ved resten af vores faciliteter. Der bliver noget, som der skal samles op på. Vi er hele tiden i en proces, og jeg synes, at det ville være bedre, hvis idrætsrådet deltog i en positiv dialog i stedet for at stå og råbe ude på sidelinjen.

Thorbjørn Kolbo erkender, at det ikke er optimalt at have et stadion, der både bruges til fodbold og atletik. Men han vidste ikke, hvor slemt det stod til med Vordingborg Atletik Club.

- Jeg har hele tiden haft indtrykket af, at forvaltningen var i dialog med atletikklubben, men nu vil jeg tage en snak med vores administration, for selvfølgelig skal vi have et godt atletikstadion, siger Thorbjørn Kolbo.

Som mulige steder nævner han DGI Huset og græsbanerne ved Iselingen Skole.