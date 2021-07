Send til din ven. X Artiklen: Idrætsklubber har udsigt til sen sæsonstart Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Idrætsklubber har udsigt til sen sæsonstart

Vordingborg - 07. juli 2021 kl. 07:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Det skulle egentlig have været en god nyhed, da Region Sjælland i sidste uge sendte besked ud om, at man takket være ekstra vacciner nu kunne fremrykke hele vaccinationskalenderen. Det betød nemlig, at de idrætshaller, der har været låst nede som test- og vaccinationscentre, ville kunne fungere normalt igen fra begyndelsen af september.

Herunder også Mønshallerne, hvor både ledelse og de foreninger og klubber, der ellers bruger hallerne, har set frem til, at den igen blev tilgængelig.

Meldingen om, at det først sker til september, kommer dog mest som en skuffelse, lyder det blandt andet fra Møns Håndboldklubs formand, Ulla Røngaard.

- Det er ikke i orden, siger hun.

Forud for meldingen fra Region Sjælland er gået en lang periode med at få detaljerne på plads mellem kommune og region, og det var da også først sidst på eftermiddagen mandag, at Vordingborg Kommunes sundhedschef, Susanne Johansen, kunne bekræfte overfor Sjællandske, at kontrakten på Mønshallerne som test- og vaccinecenter nu er forlænget til og med den 29. august. I den periode regner man fra regionens side med at kunne færdigvaccinere borgerne takket været de ekstra vacciner, der er indkøbt fra Rumænien, men at få klarlagt detaljerne i vaccinationsprogrammet har ikke været en nem opgave, for situationen ændrer sig »fra time til time«.

- Det er absolut ikke noget, vi har kunnet gøre hurtigere, siger Susanne Johansen.

Det havde ellers været velset hos foreningerne, fastslår både Ulla Røngaard og Lars Kleist fra Møns Golfklub, der er næstformand for Vordingborg Idrætsråd. For det har i det hele taget været svært for foreningerne at få et klart svar på, hvad man kunne forvente i forhold til adgang til Mønshallerne, og det er gået ud over sommerferieaktiviteter som eksempelvis Møn Sportsferie, ligesom Møns Håndboldklub har måttet aflyse en kamp mod Nykøbing Falster.

- Det var vi nødt til, da vi ikke kunne få svar på, hvornår Mønshallen var ledig igen, siger Ulla Røngaard.

Derfor var der allerede en vis frustration til stede inden meldingen om, at Mønshallen fortsat vil være booket til tests og vacciner til udgangen af august. Det betyder så samtidig, at foreninger og klubber som Møns Håndboldklub får en forsinket sæsonstart, som ellers skulle være begyndt midt i august.

Heller ikke Lars Kleist som næstformand for Idrætsrådet er vild med den nye melding, om end han er med på, at bekæmpelsen af pandemien stadig er en stor og vigtig samfundsopgave, som man er nødt til at bakke op om.

- Der er stadig folk, der bliver syge og dør af det, og det må man tage alvorligt og indrette sig efter. Men det er smerteligt for idrætten, som i forvejen står og stamper for at komme i gang igen, så jeg er rigtig ærgerlig over det på idrættens vegne, siger Lars Kleist, som derfor tirsdag også tog kontakt til Vordingborg Kommune med en appel om at finde et andet sted til tests og vacciner.

Samme opfordring lyder fra Ulla Røngaard, og fra kommunens side bekræfter kultur- og fritidschef Jesper Kjærulff, at man nu er gået i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er for en anden placering.

- Vi ved godt, det er et problem, og der bliver arbejdet på højtryk med det, siger Jesper Kjærulff.