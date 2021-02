Se billedserie Sportsleder Kirsten Vagner håber på en snarlig genåbning, så Vordingborg Handicap Idræt kan fejre 40 års jubilæum med en ordentlig fest for de godt 160 medlemmer. Arkivfoto: Lars Christensen

Idrætsforening fejrer 40 år med handicap

Vordingborg - 16. februar 2021 kl. 10:14

Det var under det knap så mundrette navn »De Handicappedes Idræts-Forening Vordingborg«, at handicappede for 40 år siden fik deres egen lokale idrætsforening.

Nu til dags tæller Vordingborg Handicap Idræt omkring 160 medlemmer, der dyrker en lang række af forskellige sportsgrene. Listen omfatter blandt andet boccia, bordtennis, bowling, fodbold, snooker og svømning.

Klubhuset er placeret i kælderen på Gåsetårnskolen i Kastrup, hvor der bliver spillet snooker og afholdt sociale aktiviteter. De øvrige idrætter foregår i DGI-Huset i Vordingborg, bortset fra bowling, som dyrkes hos VordingBowl.

- Tidligere var også siddende volleyball, kørestolsbasket, floorball og elhockey på idrætsprogrammet, men det er svært at holde disse holdidrætter kørende, da de stiller store krav til antal af udøvere, forklarer Kirsten Vagner, der er sportsleder i foreningen.

- Heldigvis er det lykkedes at holde en stor holdidræt i gang, nemlig fodbold. Her spiller vi med i den Svenske Skåneserie med stor succes, tilføjer hun.

Foreningen har igennem årene hevet et hav af mesterskaber hjem. Det tæller både en verdensmester, en europamester, en paralympisk mester og flere nordiske og danske mestre, fortrinsvis i idrætterne boccia, siddende volleyball og snooker. Man kan også bryste sig af et par skånske mesterskaber indenfor fodbold.

Vordingborg Handicap Idræt har også haft flere deltagere med til Special Olympics Summer Games, der er et kæmpe internationalt stævne for personer med udviklingshandicaps, og her er det også blevet til flere guld, sølv og bronzemedaljer.

- I Vordingborg Handicap Idræt er alle ligestillede, uanset funktionsnedsættelse eller ej, da vi sætter stor pris på integration gennem idrætten. Det er nemmere at integrere ikke-handicappede i handicapsporten end omvendt, da vi er mere gearet til personer med særlige behov, end de er i friskidrætten, forklarer Kirsten Vagner, der dog samtidig er glad for samarbejdet med mange af de lokale idrætsklubber. Et arbejde som har styrket alle parter, og som har givet mange positive oplevelser i rygsækken, fortæller hun.

Foreningen har gennem mere end 10 år været værter på Parasport Danmarks Sportsskoler for børn og unge, som foregår i uge 30, og som er en pendant til de almindelige fodbold-, gymnastik- og håndboldskoler. Årets sportsskole er dog aflyst på grund af coronakrisen. Forsamlingsforbuddet gør det også umuligt at fejre foreningens jubilæum, men der planlægges både en reception og en stor fest for medlemmerne senere på året.la-c