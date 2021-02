Coronanedlukningen har givet god tid på værkstedet. Smeden har kedet sig, så derfor er der lige nu sat en masse brugte cykler i stand, man kan lade sig friste af. Her ses Bo Petersen med et udvalg af dem. Foto: Nina Lise

Idéerne står i kø hos cykelhandleren

Det mobile værksted går forrygende, cykeludlejningen skal i gang med sæson to, og kombiforretningen med cykler og fiskegrej er på plads. Det samme er fejringen 21. februar af Lykke Cyklers 36 år i Præstø med brugtcykelkampagne og varer til 36 kroner. Alligevel er det ikke uden bekymringer at være cykelhandler i disse dage.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her