IT-drengene tog på affaldsindsamling

Vordingborg - 21. april 2021 kl. 07:58 Af cathrine Hasager Kontakt redaktionen

Regnen har kun lige stilnet af efter et heftigt skyld. Men blæsevejret trækker stadig i de høje siv ved Ore Strand og i kasketterne på eleverne fra IT-holdet på FGU - Forberedende Grunduddannelse i Vordingborg. De er med opfordring fra Martin Hviid Rosenberg, der er køkkenfaglærer på FGU i Vordingborg, mødt op tirsdag den 13. april for at samle skrald ved stranden.

- Jeg meldte vores skole til den årlige affaldsindsamling, da vi på mange måder har stor glæde af naturen, som jeg bruger til undervisningen, siger han. Selvom de 10 drenge fra IT-holdet ikke selv bruger naturen som del af deres skolegang, valgte de som 60 andre elever på skolen at hjælpe til med indsamlingen, som har stået på hele sidste uge.

- Vi sidder jo ned det meste af dagen, siger Emil Albredt på 20 år, som er en del af skolens IT-hold. Derfor synes han, at det er rart at komme ud og få bevæget kroppen langs strandkanten. Iført plastikhandsker og med en pose i hånden er drengene trukket i det varme tøj. Kun en enkelt har misset vejrudsigten, og er troppet op i Birkenstock-sandaler og sokker. Eleverne skal de næste par timer gå i hold af to omkring arealet ved Ore Strand og samle alt det skrald sammen, de kommer forbi. Det gælder blandt andet emballage fra take-away, som i år er indsamlingens hovedfokus.

- Vi bruger stranden til at vinterbade hver fredag eftermiddag, hvor både lærer og elever er velkomne. Derfor vil vi gerne rydde op lige netop her, fordi vi selv har så meget glæde af stedet, siger Martin Hviid Rosenfeldt.

Mere end det dobbelte Sidste år var der 204 personer tilmeldt landsindsamlingen i Vordingborg Kommune. Men det tal er mere en fordoblet i år. Her har 594 personer tilmeldt sig indsamlingen. Og selvom det er første år, at FGU i Vordingborg deltager i landsindsamlingen, er Martin Hviid Rosenfeldt allerede fast besluttet på, at skolen skal deltage igen til næste år.

- Jeg håber, at jeg kan få overtalt endnu flere elever til at deltage næste år, siger han. Det er i hvert fald noget Emil Albredt ser frem til.

- Jeg har samlet skrald før i vores lokalområde på eget initiativ med min familie. Det er jo godt at gøre noget for naturen, siger han. Og netop den pointe gør Martin Hviid Rosenfeldt sig enig i. Kokkeholdet på skolen har nemlig et særligt fokus på økologi og natur. Derfor bruger de især området omkring Oringepynten til at samle vilde og spiselige planter, blandt andet vilde kirsebær, brombær og æbler. Det var også på det grundlag, at Martin Hviid Rosenfeldt besluttede, at kokkeeleverne skulle samle skrald netop der, hvor de selv nyder godt af den frie og rene natur. Han oplever, da eleverne kom hjem fra deres tur, at mange havde haft en god oplevelse med affaldsindsamlingen.

- Tilbagemelding fra de unge er, at det er hyggeligt at gå en tur. Og så er det sjovt at få snakken om, hvad det egentlig er, folk smider, og hvorfor det ikke bliver smidt i skraldespanden, siger han. Affaldsindsamlingen er ikke kun god for naturen. Også eleverne får mere ud af turen, end de måske selv er klar over.

- Vi skal ikke kun lære dem at gå i skolen, vi skal også lære dem at blive klar til at komme ud i verden og tage ansvar og initiativ, forklarer Martin Hviid Rosenfeldt. De 10 drenge fra IT-holdet fra FGU i Vordingborg endte med at samle knap fem kilo skrald sammen. Det de fandt overraskende meget af var plastfoliet, der sidder om cigaretpakker.