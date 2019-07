Send til din ven. X Artiklen: I tirsdags blev der sat ny rekord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vordingborg - 27. juli 2019 kl. 05:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

600 gæster gik i tirsdags ind ad døren til House of Møns turistinformation i Stege - et hidtil uset højt tal, selv på en dag, hvor gæsterne strømmer til byens tirsdagsmarked.

- Vi har fået en ny dørtæller, der registrerer, hvor mange der kommer ind, og det gav 600 i tirsdags, som er ny rekord i House of Møn, siger Simon Zachodnik, daglig chef for House of Møn og turistinformationen.

Den erfaring passer godt med det, andre har konkluderet: At der er et rekordhøjt antal gæster på Møn for tiden, og ikke mindst når der er tirsdagsmarked.

- Der er rigtig godt gang i den, og det virker også som om, at der generelt er flere mennesker, end der plejer at være, siger Simon Zachodnik.

Han kan også tilføje, at der på en normal dag i højsæsonen er 300-400 mennesker, der besøger turistinformationen, der er bemandet er frivillige - og de har altså nok at se til, også på en »langsom« dag.

- De fleste kommer og efterspørger brochurer og lignende, men det er ikke ualmindeligt, at et besøg kan tage 15-20 minutter, for de frivillige gør meget ud af at give gæsterne den information, der skal have, men også at spørge ind til, hvad de ellers har af tanker om deres besøg på Møn, siger han.

Turistinformationen er bemandet fra mandag til lørdag i skiftehold med to vagter hver i tidsrummet 10-13.30 og 13.30 til 17. Det er en gruppe på 25-30 frivillige, der skiftes til at tage vagterne i i højsæsonen, men Simon Zachodnik lægger ikke skjul på, at man godt kan bruge endnu flere. Og man skal blive hjulpet godt på vej, også hvis man melder sig til tjeneste midt i sæsonen og dermed kommer for sent til de produktkendskabsture, som House of Møn ellers arrangerer for de frivillige i starten af sæsonen.

- Vi giver selvfølgelig en introduktion til området og til huset. Men hvis folk er engagerede og passionerede, ved de typisk også en hel del om Møn i forvejen, siger han.

