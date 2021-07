Thomas Kainø Jensen har ikke meget at smile af længere, efter at indenrigs- og boligministeriet med planloven i hånden har nedlagt indsigelse mod hans planlagte bocartbane på en mark ved siden af genbrugspladsen på Møn. Arkivfoto: Jørgen C. Jørgensen

I sidste øjeblik: Minister siger nej

Vordingborg - 22. juli 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

I allersidste øjeblik har indenrigs- og boligministeriet stukket en kraftig kæp i hjulet på planerne om at anlægge en bocartbane - altså en bane til el-drevne gokarts - på arealet ved siden af genbrugspladsen på Møn. Det sker med den begrundelse, at området ligger indenfor kystnærhedszonen på tre kilometer, fremgår det er et brev underskrevet af indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, der også henviser til planlovens bestemmelser om nationale interesser. Det er dem, der blandt andet foreskriver, at nye anlæg ikke kan komme på tale udenfor allerede udpegede udviklingsområder, med mindre der findes en særlig »der inden for kystnærhedszonen uden for udviklingsområderne kun kan inddrages nye arealer i byzone og planlægges for arealer i landzone, såfremt der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering«.

Her mener ministeren altså ikke, at det faktum at stort set hele Møn ligger indenfor kystnærhedszonen er begrundelse nok i sig selv - hvilket nu får Thomas Kainø Jensen, der som direktør for Bocart ApS på Møn står bag projektet, til at overveje helt at flytte bocartbanen væk fra ikke blot Møn men Vordingborg Kommune i det hele taget.

- Vi har allerede brugt over tre år på det her, vi kan ikke blive ved med bare at sidde med hænderne i skødet og vente på noget, som vi ikke ved, hvad ender med, siger Thomas Kainø Jensen, der er stærkt frustreret over, at ministeriet ventede til aller sidste dag i høringsperioden med at indsende sin indsigelse.

Projektet har også tidligere været igennem en idéfase - også kendt som en for-høring - hvor ministeren ikke gav lyd fra sig.

- Han kunne have deltaget i processen fra start og givet os en chance for at reagere, ligesom vi har gjort på baggrund af de andre høringssvar. Alle øvrige høringssvar har vi tilpasset projektet efter og haft udmærket dialog med forvaltningen om, siger Thomas Kainø Jensen.

Han anslår, at han og hans firma har brugt i omegnen af 200.000-300.000 kroner i det over tre år lange forberedende arbejde, når alt fra arbejdstimer, rådgiverbistand og tabt omsætning i Bocart ApS på grund af tidsforbrug på projektet tælles med, og påpeger ydermere, at placeringen ved siden af genbrugspladsen ikke engang var hans foretrukne men er en, man er kommet frem til i samarbejde med Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv. Derfor efterlyser han også, at kommunen burde have været mere »proaktive« i forhold til at forudse, at placeringen ved genbrugspladsen kunne være et problem - ligesom stort set en hvilken som helst anden placering på Møn ville være det i henhold til ministerens indsigelse.

Ikke mindst støder det Thomas Kainø Jensen, at en så striks fortolkning af planloven, som ministeriet her lægger op til, i hans øjne lægger hele Møn i et »jerngreb« - også i forhold til øens status som Biosfæreområde, hvor bocartbanen med sine eldrevne gokarts efter hans mening spiller fint ind som et eksempel på, hvordan natur og mennesker kan udvikle sig sammen.

- Planloven spænder tydeligvis ben for den opfordring til nytænkning og social og miljørigtig bæredygtig udvikling i pagt med naturen, som UNESCOs Man and The Biosphere opfordrer til. Det vil være ødelæggende for Møn, hvis ikke vi kan udnytte de gode rammer, der er i den udnævnelse, isger Thomas Kainø Jensen.

Ikke desto mindre har ministeriet altså indsigelsesret overfor projektet - vel at mærke en indsigelse, der har opsættende virkning og dermed effektivt sætter en stopper for hele planen.

Og derfor vil Thomas Kainø Jensen nu se sig om efter en anden placering som en »plan b«, hvis det ikke lykkes at få indsigelsen trukket tilbage.

- Vi bliver nødt til at sætte et andet skib i søen og kigge på andre kommuner med et tilstrækkeligt turismegrundlag, siger han med henvisning til, at økonomien i projektet er lagt an på indtægter fra turister, så udgifterne for de skoler, institutioner og opholdssteder, der ellers er tænkt som kernekunderne, kan holdes nede.

- Det turismegrundlag finder vi jo ikke ved at ligge ved siden af Borgcentret, konstaterer Thomas Kainø Jensen.

I første omgang krydser han dog fingre for, at Vordingborg Kommune ved dialog kan få løst knuden.

- Vi er fulde af tiltro til, at kommunen vil gøre alt, hvad den kan - men vi selv er nødt til at træde et skridt tilbage lige nu, siger han.

Fra Vordingborg Kommunes side ærgrer borgmester Mikael Smed (S) sig også over partifællens indsigelse mod bocartbanen, som efter kommunens egen mening ikke burde kunne ses som et brud på planloven.

Uden at det ellers har været planlagt til at have noget at gøre med indsigelsen, kommer ministeren faktisk til kommunen den 13. august for at tale om netop planloven, og her vil Mikael Smed tage sagen op, varsler han.

- Hvis det her står til troende, så har vi en gevaldig udfordring med al yderligere udvikling på Møn, som ikke allerede står i kommuneplanen, siger Mikael Smed med henvisnig til, at kun ganske få områder på øen ikke falder indenfor kystnærhedszonen på tre kilometer.