Den 45-årige mand havde brug for planterne til at udvinde cannabisolie. Men politiet og siden retten konfiskerede planterne og sendte manden en tur i fængsel. Foto: SJ-Medier

Send til din ven. X Artiklen: I fængsel for dyrkning af 1763 hashplanter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

I fængsel for dyrkning af 1763 hashplanter

Vordingborg - 01. december 2020 kl. 18:37 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Med rygsmerter, det ene ben længere end det andet og dertil sygdommen scheuermann kan man mene, at det er godt gået, at en 45-årig mand fra Møn kan passe sit arbejde.

Det gør han ikke desto mindre, omend han må begrænse sig til 25-30 timer om ugen.

Til gengæld må han behandle sine smerter med cannabisolie, som hjælper ham. Men da cannabisolie er temmelig dyr og snildt sniger sig op på 1800 kr. for en lille flaske, begyndte han at producere den selv. Først et par planter, men siden mange flere.

Da politiet efter et tip aflagde den 45-årige mand et besøg 21. august 2019 fandt betjentene 1.763 hampeplanter, en sæk med 4,1 kg tørrede topskud, 12 gram tørret pot og 10 gram tørrede topskud.

Knap 700 planter var voksne, men der var godt 1.000 små spirer, som lå i bakker.

Omregnet til ren hash regner politiet med, at det hele svarer til 16,6 gram.

Fængsel

Efter ordensmagtens besøg, hvor det hele blev konfiskeret, måtte manden en tur i retten. Forleden sad han så over for dommer Kim Rasmussen og to domsmænd, og her tilstod han det hele.

Det endte med seks måneders fængselsstraf, hvoraf han skal afsone de to måneder. De resterende fire blev gjort betinget med en prøvetid på et år.

Med i vurderingen af straffen var bl.a., at den 45-årige har to tidligere domme for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Til og fra

En dom for 16.6 kg hash vil normalt være hårdere, men produktionsforholdene var slet ikke optimale og bar ikke præg af, at være en intensiv produktion med salg for øje. Han brugte ikke et varmeapparat, men dyrkede alle planterne udenfor.

Forklaringen om, at dyrkningen af planterne er sket for at fremstille hasholie til ham selv, er underbygget af fundet af lightergas og andre remedier. Der er heller ikke fundet salgsregnskaber eller andet, der tyder på, at han har solgt af planterne.

Til lægen

Men på den anden side mener dommerne, at mængden af planter tilsiger, at produktionen ikke alene har været til eget forbrug.

Den 45-årige mand må nu tale med sin læge om at få udskrevet cannabisolie.

Hans tidligere læge ville ikke høre tale om det, men nu har han fundet en anden læge, som er mere positiv over for idéen. Alligevel er olien rasende dyr.