I Næstved låses de inde - i Vordingborg sendes de hjem

Vordingborg - 13. marts 2020 kl. 05:00 Af Claus Vilhelmsen og Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De 36 værnepligtige på Vordingborg Kaserne, som har trukket den fire måneders uddannelse til soldater, blev torsdag aften sendt hjem på grund af faren for spredning af coronavirus. Foreløbig 14 dage lyder meldingen.

Kaptajn Niels Brandt begrunder, at »de værnepligtige jo er der for at lære at blive soldater og dermed ikke indgår i funktioner, der er livsnødvendige funktioner«.

Værnepligtige i Næstved er derimod ikke under Forsvarskommandoen, men Beredskabstjenesten. De er inde i ni måneder. For dem betyder coronavirussen, at de må blive på kasernen i den kommende tid, herunder også i weekenden.

- Vi kan ikke sende vore værnepligtige hjem, for de skal indgå i vagtordningen og være med til at opretholde beredskabet. De er en vigtig del af den samfundskritiske struktur, forklarer brigadechef Stig Hammerhøj og fortsætter:

- Hvis vi sendte dem hjem i to eller tre uger, ville de ikke kunne nå at få de ekstra kompetencer, som de skal have længere henne i forløbet.

