Nej tak til håndtryk - vi skal bryde smittekæden. Det var budskabet i vindervideoen fra Melisa Bytyqi fra 6.B og Wadya Omar fra 6.A. Her illustrerer de budskabet overfor deres lærer Tony Schmidt. Foto: Henrik Ekberg

Send til din ven. X Artiklen: Hygiejneuge gav skoleeleverne kreative idéer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hygiejneuge gav skoleeleverne kreative idéer

Vordingborg - 13. oktober 2021 kl. 12:33 Af Henrik Ekberg Kontakt redaktionen

Da den landsdækkende hygiejneuge løb af stablen i uge 38, løb 6. klasse på Gåsetårnsskolen Iselinge med sejren i konkurrencen "Rene Hænder".

Det var kommunens hygiejnekonsulent Trine Juul Gjermundbo, der havde valgt at lave en konkurrence om den mest kreative måde at markedsføre budskabet om at bryde smittekæder ved at holde hænderne rene via håndtegn.

- Idéen opstod, fordi de unge har så mange måder at kommunikere på i dag, blandt andet ved at signalere til hinanden på med hænderne, fortæller hun.

Skoleklasser på mellemtrin på alle folke-, fri- og privatskoler i kommunen var inviteret til at deltage.

I 6.A og 6.B på Gåsetårnsskolen Iselinge faldt konkurrencen på et heldigt tidspunkt, idet underviserne Tony Schmidt og Steen Hansen netop var i gang med et undervisningsforløb om kommunikation med fokus på nonverbalt sprog.

Og det blev da også to elever fra dette forløb, der løb med sejren i konkurrencen.

Lærerne have valgt at udfordre eleverne ved at lade dem arbejde sammen to og to på tværs af klasserne.

- Og eleverne fik så til opgave at levere et bidrag til konkurrencen ved at fortælle en historie på video kun med hænderne, hvor de selv klippede filmen sammen og selv skulle tage stilling til baggrund med mere, fortæller Tony Schmidt.

Det blev til 11 bidrag, her iblandt vinder-videoen, som blev skabt af Melisa Bytyqi fra 6.B og Wadya Omar fra 6.A.

De to elever havde lavet en video, hvor forsøget på at give hånd bliver viftet af med en løftet pegefinder.

Mange kreative bud Det var en jury bestående af Trine Juul Gjermundbo og nogle kollegaer fra sundhedsafdelingen, der fandt frem til vinderen.

- Det var fantastisk at se de mange kreative bud på en løsning fra skoleeleverne, fortæller Trine Juul Gjermundbo.

Præmien var en oplevelsestur for de to 6. klasser til Præstø Havn, hvor de blev mødt af blandt andet kommunens naturvejleder og bevægelseskonsulent, som havde forberedt en række aktiviteter, hvor eleverne kunne være aktive med sport, komme tættere på naturen og få serveret pandekager bagt på bål.

- Vi synes de skulle ud fra skolen, have noget frisk luft og opleve naturen, fortæller Trine Juul Gjermundbo.

Turen har været afviklet og det blev en god dag selvom det regnede lidt.

Målet for Trine Juul Gjermundbo er at de gode hygiejne-rutiner, der især er indarbejdet under coronaen, nu skal være vedvarende rutine og en grundlæggende ting for alle børn og voksne i Vordingborg Kommune.

Plakater til skolerne Den kommunale hygiejnekonsulent, der tiltrådte i begyndelsen af året, har på skoleområdet også været i kontakt med alle skoleledere for at fortælle om sit arbejde, ligesom der er produceret plakater til alle skoler, der på en sjov måde til henholdsvis større og mindre elever fortæller om de gode hygiejne-regler.

- På Gåsetårnsskolen Iselinge er det rutine, at eleverne vasker hænder, når de møder i skolen. Der er også mulighed for at spritte hænderne af, når man eksempelvis har lånt en blyant at en anden elev, fortæller Tony Schmidt.

Men det er selvfølgelig ikke kun skoler og daginstitutioner, der skal have gode hygiejne-rutiner

- Vi er også i lige nu i gang med at lave plakater til arbejdspladserne, fortæller Trine Juul Gjermundbo. HE