Se billedserie Henrik Holmer, tidligere borgmester og nuværende formand for Vordingborg Fri Fagskole, var ordstyrer til debatten. Foto: J.C. Borre Larsen

Hyggeligt men tamt vælgermøde

Vordingborg - 30. september 2021 kl. 17:23 Af Jens-Christian Borre Larsen Kontakt redaktionen

Der var ikke meget knald på liggehønen, da borgmester Mikael Smed (S), viceborgmester Else-Marie Langballe Sørensen (SF), og Venstres borgmesterkandidat, Karina Fromberg, duellerede onsdag aften til kommunalvalget på Vordingborg Fri Fagskole.

De tre kandidater var simpelthen for enige i mange sager. Det betød også, at udfordreren Karina Fromberg ikke gav den siddende borgmester meget modstand. Mikael Smed havde en nem aften. Venstre er ellers ikke en del af det netop indgåede budgetforlig. Det omstridte rådhusbyggeri i Vordingborg og ekstrabevillingen på 21,5 millioner kroner blev ikke nævnt med et eneste ord.

Tid tilovers Else-Marie Langballe Sørensen fremhævede flere gange i løbet af aftenen det gode samarbejde, som politikerne har i den nuværende kommunalbestyrelse.

Det kan man selvfølgelig kun glæde sig over. Men derfor kan politikerne godt gå til hinanden til et vælgermøde, uden at det går ud over soberheden. Et lille varsel om det gemytlige samvær fik man, da tre politikere indledningsvist fik 10 minutter til at præsentere dem selv og deres valgtemaer. Smed slog på klima og ungdom/uddannelse, Fromberg, der var plaget af dårlig hals, fremhævede bosætning, turisme, erhvervslivet og frit valg på ældre- og skoleområdet, mens Langballe Sørensen pegede på frivillige, foreninger og unges (mis)trivsel. Ingen af de tre kandidater udnyttede samtlige minutter. Det er godt nok sjældent, at man oplever politikere ikke gå til stålet, når det drejer sig om at fortælle om visioner og egne fortræffeligheder til fordel for modstandernes. Og så lige op til et valg!

Kage og fællessange Der var heller ingen spørgsmål fra salen, som for alvor bragte splid blandt kandidaterne. Alle kunne da også kun være enige i, at kommunens Vild med vilje-projekt ikke må gå ud over trafiksikkerheden, at kommunen skal blive bedre til at brande sin kultur, at der skal flere pædagoger i børnehaverne, og at der skal gøres noget for bosætningen.

Den politiske konsensus afspejlede sig på en måde i programmet. I Vordingborg Fri Fagskoles nye lokaler på Færgegaardsvej hyggede de godt 80 fremmødte publikummer sig med kaffe og kage, som eleverne selv havde bagt. Der var også fællessange, hver politiker havde valgt to sange, som blev akkompagneret af klavertoner fra fagskolens Addi Vaupel. Det var hyggeligt og skønt at mærke fællesskabet igen efter den isolerende corona-tid.

Onsdagens valgmøde var et af de første i den lange række af valgmøder, der kommer inden selve valget 16. november. Forhåbentlig bliver de ikke lige så tamme, som det vi oplevede på fagskolen.