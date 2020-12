Charlotte Duval fra Tøjeksperten havde tændt for julelysene og selvom det måske ikke væltede ind med kunder til black friday, så har de folk der har været i butikkerne generelt været gode til at støtte op om de lokale, fysiske butikker. Således var der også fin aktivitet gennem Algade i fredags. Foto: Michael Thønnings

Hyggelig stemning til sen handelsdag i Vordingborg

Stemningen var god til Black Friday, selvom kunderne nok var flere sidste år. Der var god stemning - og også flere mennesker på gaden end normalt - da der var "Black Friday" og åbent til 22 i Vordingborg i fredags. Selvom der måske ikke var de horder af mennesker man har været vant til - og at det i år var uden juletræstænding, så var der en del folk, der lige smuttede forbi Algade, for at klare en julegave eller to.